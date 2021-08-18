Мой ребенок покрылся волосами после рождения: расчесываю ему волосы на спине - фото
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Мой ребенок покрылся волосами после рождения: расчесываю ему волосы на спине - фото

4:31:328/18/2021,Becky PembertonФото: BLSHELBY / TIKTOK
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Мама рассказала, как ее милый мальчик был покрыт волосами после приема лекарств после его рождения.

Мама нанесла ответный удар троллям

Мама сняла в TikTok видео о том, как ее сын родился с редким заболеванием, называемым врожденным гиперинсулинизмом.

Мама рассказала, как ее милый мальчик был покрыт волосами после приема лекарств после его рождения.

Мама сняла в TikTok видео о том, как ее сын родился с редким заболеванием, называемым врожденным гиперинсулинизмом, поэтому врачи прописали ему лекарство диазоксид.
Вскоре после этого у новорожденного ребенка начали расти волосы на ногах, руках и спине в качестве побочного эффекта лечения.

В своем клипе, который просмотрели более 77 миллионов раз, она сказала: «Когда ваш ребенок становится волосатым из-за приема лекарств, пишет thesun.co.uk.

«Ему прописали лекарство под названием диазоксид, ему не нужно проверять уровень гормонов.

«У него не было таких волос, когда он родился, они появились после того, как он начал принимать лекарства».

Мама нанесла ответный удар троллям, которые предложили ей попытаться удалить его волосы и сказали: «Вы не натираете ребенка воском».

Она также добавила, что ей все равно, что другие люди говорят о ее сыне, и поделилась клипом, в котором она счастливо танцует с ним на руках.
Многие люди поспешили прокомментировать ее видео и сказать, что он выглядит «очаровательно».

Один добавил: «Он красивый и безупречный».

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