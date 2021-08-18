Как ногти на руках и ногах сигнализируют о коронавирусе - пять признаков

Во время пандемии было зарегистрировано несколько странных изменений ногтей на пальцах рук и ног.
Эксперты говорят, что ногти похожи на кожу в том смысле, что они могут указывать на здоровье человека.
Уже известно, что проблемы с кожей затрагивают до 20 процентов людей с Covid, пишет thesun.co.uk.
Но люди редко проверяют свои ногти - иногда покрытые лаком - и поэтому могут не осознавать тонкие различия, вызванные вирусом.
Ногти на пальцах растут примерно за шесть месяцев, поэтому любое изменение внешнего вида, вызванное коронавирусом, может проявиться с задержкой.
Аномалии ногтей могут быть результатом всевозможных проблем, включая дефицит витаминов, кожные заболевания, диабет или травму, например, когда вы закрываете дверь дверью.
Но дерматологи предположили, что это не совпадение, что у некоторых людей были изменения ногтей после положительного теста на Covid.
«Есть еще одна часть тела, на которую вирус оказывает воздействие: ногти», - писали эксперты в Conversation .
«В настоящее время имеющиеся данные свидетельствуют об отсутствии связи между серьезностью инфекции Covid-19 и типом или степенью изменений ногтей».
Были ли у вас проблемы:
1. Линии
Некоторые эксперты отметили, что у выживших после заражения ногти появляются горизонтальные линии.
Это было подчеркнуто профессором Тимом Спектором, ведущим исследователем в рамках исследования основных симптомов, проведенного Королевским колледжем Лондона и медицинской компанией ZOE.
Известные как линии Миса, их также можно увидеть в результате сердечной недостаточности, инфекционных заболеваний, таких как малярия и рак лимфомы.
Но без других явных причин это могло быть результатом Covid.
Бумаги сообщили случай 47-летнего испанского человека в июне прошлого года, который разработал толстые белые полосы по центру его гвоздей через 45 дней после положительного результата теста на Covid.
Авторы из Испании заявили, что, по их мнению, такие изменения ногтей у широкой публики «вероятно, не были зарегистрированы».
2. Хребты
Подобные тонкие выступы на ногтях - в медицине называемые линиями красоты - были зарегистрированы у пациентов с Covid.
Недавно он был описан канадскими врачами у 45-летнего мужчины.
У него была бороздка на всех ногтях рук и ног, примерно в 5 мм от ногтевого ложа.
По словам экспертов, расположение канавки было сочтено отражением того факта, что у мужчины был положительный результат на Covid за три месяца до этого.
3. Красный полумесяц
У всех есть форма полумесяца у основания ногтей.
У некоторых людей он был отмечен красным цветом после Covid.
По словам американских и мексиканских исследователей, описавших случай с 37-летней женщиной, были зарегистрированы «множественные» случаи .
Она увидела красную полосу, появившуюся над ее полумесяцем всего через два дня после появления симптомов Covid.
Это длилось всего одну неделю, прежде чем оно вернулось в норму.
Исследователи сказали, что причиной странного симптома могло быть воспаление в сосудистой системе.
4. Оранжевые подсказки
Еще одним признаком заболевания Ковидом могут быть оранжевые кончики ногтя.
Это было замечено у пожилой женщины, которая заразилась этим вирусом, когда находилась в доме престарелых в Италии.
Обесцвечивание появилось только через 16 недель после постановки диагноза и продолжалось как минимум месяц.
Эксперты заявили, что они провели тесты, которые доказали наличие антител Covid, добавив, что форма окраски предполагает, что причина была «системной», то есть в данном случае, вызванной болезнью.
Они писали : «Примечательно, что аномалии ногтей могут дать полезную информацию об основных системных заболеваниях.
«Например, желтые ногти и телеангиэктазия ногтевого ложа могут быть признаками хронической обструктивной болезни легких, в то время как клубни и меланонихия могут наблюдаться при вирусных инфекциях».
5. Лифтинг ногтей
Также предполагается, что онихомадезис вызван коронавирусной инфекцией.
Похоже, что ноготь разделился на две части, что часто называют «выпадением ногтя», которое, как считается, происходит из-за временной паузы в росте ногтя.
Это состояние уже наблюдалось при других инфекциях, в первую очередь ящура, аутоиммунных заболеваниях и лекарствах.
Одна женщина была описана в литературе как «первая», у которой возникли заболевания после Covid, по поводу которого она была госпитализирована за три месяца до этого.
Докс сказал, что ее старые ногти «отслоились», а новые отросли от основания.
Они писали: «Считалось, что ногти являются резервуаром вируса, который может сыграть роль в передаче вируса некоторыми пациентами, хотя это остается неясным».