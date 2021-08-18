Почему с похмелья возникает тревога и беспокойство утром? Есть ли рецепт?

Если вы просыпаетесь утром после застолья с чувством вины, стыда и страха, вы не одиноки.
Эксперты считают, что « тревога от похмелья» - явление реальное.
Но это «скрытая проблема», которая еще недостаточно изучена.
Хотя это только временно, от нескольких часов до дня, эксперты опасаются, что это связано с большей вероятностью алкогольной зависимости.
Беспокойство вызвано изменением химических веществ в мозге, которое происходит при употреблении алкоголя.
Когда мы потягиваем любимый коктейль, вино или пиво, это меняет активность нейротрансмиттеров в мозгу, пишет thesun.co.uk.
Эти химические вещества в мозге обычно четко сбалансированы, поэтому мы можем четко принимать решения, сосредотачиваться и эмоционально обрабатывать вещи.
Доктор Салли Адамс, преподаватель кафедры психологии и психического здоровья Университета Бата, сказала The Sun: «Когда мы употребляем алкоголь, баланс этих нейромедиаторов изменяется.
«Одна из основных активируемых - это габа (гамма-аминомасляная кислота). Это то, что мы называем основным тормозящим нейтротрансмиттером. В основном это просто снижает мозговую активность. Это работа - понижать регулирование.
«Вот почему после пары первых напитков мы чувствуем себя более расслабленными и общительными».
По мере того как мы пьем больше, высвобождение другого нейромедиатора, называемого глутаматом, подавляется.
Глутамат - возбуждающий нейротрансмиттер, который помогает обрабатывать эмоции, память и ощущать страх.
Поскольку оба эти химиката вышли из строя, мы обычно чувствуем себя расслабленными, беспечными, спотыкающимися о вещах и побуждающими покупать больше напитков.
Вы попадаете в этот порочный круг того, что мы бы назвали самолечением. Тогда у вас возникнет риск развития проблемы, связанной с алкоголем.
Д-Р Салли Адамс, Преподаватель Кафедры Психологии Наркозависимости Университета Бата
Хотя это неотъемлемая часть ночи в городе, на следующий день это становится проблемой.
Мозг чувствует, что Габа увеличилась, а глутамат подавлен.
«Мозг отчаянно пытается исправить это, давая нам более низкий уровень Габа и повышенный уровень глутамата», - сказал д-р Адамс.
«Вместо того чтобы на следующий день вернуться к нормальному состоянию на том уровне, который был до того, как мы начали пить, наш мозг начинает сверхкомпенсировать.
«Вот почему мы испытываем чувство беспокойства и стресса .
«Люди могут переживать эту тревогу как сожаление и стыд по поводу того, что произошло. Паника или недоумение, что вы сказали или сделали. Это может быть общее, увеличивающееся беспокойство о других вещах, не связанных с употреблением алкоголя ».
Доктор Адамс сказал, что нет надежных данных о том, сколько людей страдают от страха после употребления алкоголя, вероятно, потому, что сложнее количественно оценить эмоции по физическим симптомам, таким как головная боль.
«Определенно необходимо провести дополнительные исследования в этой области, чтобы выяснить, сколько людей страдают от этого», - предупредила она.
«Я бы сказал, что это скрытая проблема, связанная с похмельем. Это кажется довольно тривиальным, но требует некоторого признания ».
Можете ли вы предотвратить беспокойство?Вопрос на миллиард долларов - можно ли предотвратить беспокойство?
Доктор Адамс сказал: «Единственный хороший ответ - пить умеренно или не пить совсем. Невозможно изменить влияние алкоголя на мозг».
Отсутствуют исследования влияния алкоголя на мозг и тело на следующий день, несмотря на обилие исследований его долгосрочного вреда.
Но одно исследование показывает, что тревожность может быть более распространена среди интровертов.
Используя 100 пьющих, исследователи из Университета Эксетера обнаружили, что люди, получившие оценку «очень застенчивые», с большей вероятностью сообщали о тревоге на следующий день после того, как выпили около шести единиц алкоголя.
«Эти результаты также предполагают, что тревожность, в свою очередь, может быть связана с шансами людей на развитие проблемы с алкоголем», - писала команда в 2018 году.
Доктор Адамс сказал, что также может быть правдой то, что люди с существующими проблемами психического здоровья подвергаются большему риску, и поэтому им следует с осторожностью относиться к тому, как алкоголь заставляет их себя чувствовать.
Беспокойство вызывает то, что люди, испытывающие тревогу, в конечном итоге сталкиваются с проблемой алкогольной зависимости.
«Есть исследования о похмелье и времени до следующего напитка.
«Если вы беспокоитесь и употребляете алкоголь в краткосрочной перспективе, чтобы облегчить его, хотя это может сработать, на следующий день это может вызвать у вас большее беспокойство, и тогда вы потенциально можете обратиться к алкоголю.
«Вы попадаете в этот порочный круг того, что мы бы назвали самолечением. Тогда у вас возникнет риск развития проблемы, связанной с алкоголем ».
Как справиться с тревогойДаже если вы ограничите употребление алкоголя, чтобы предотвратить приступ паники, есть вероятность, что он вернется после дней рождения, Рождества или Нового года.
Так что же делать в таких ситуациях?
Доктор Адамс рекомендовал практиковать осознанность - акт распознавания своих эмоций или мыслей и попытки уйти от них.
Она сказала: «Мы не паникуем, когда у нас есть положительные эмоции, мы бы не стали звонить своим друзьям и говорить им, что мы взволнованы.
«Но мы действительно паникуем из-за плохого настроения или депрессии. Но на самом деле это просто еще одна эмоция, которую мы испытываем как люди.
«Идея осознанности не в том, чтобы делать ее больше, чем она есть, и осознать, что она не может повредить вам, и вы будете двигаться дальше - но это легче сказать, чем сделать».