Исследование: заражение коронавирусом во время беременности в 60% рожают преждевременно
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Исследование: заражение коронавирусом во время беременности в 60% рожают преждевременно

3:31:468/18/2021,МАНСУР ШАХИНФото: pixabay.com
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Беременные женщины также подвергаются повышенному риску тяжелого заболевания или смерти от вируса.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Новое исследование показало, что женщины, заразившиеся COVID-19 на каком-то этапе беременности, на 60% чаще рожали «очень преждевременно» - менее чем на 32 неделе беременности.

У них также была немного выше вероятность преждевременных родов или раннего срока после инфицирования Covid, от 10% до 40%.
Исследователи говорят, что не знают биологической причины, по которой Covid может вызвать преждевременные роды.
Преждевременные роды могут иметь много долгосрочных и краткосрочных негативных последствий для ребенка, включая когнитивные проблемы, церебральный паралич и недоразвитые органы.

Договаривающиеся COVID-19 во время беременности может увеличить риск женщины родить преждевременно, новое исследование находок.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что беременные женщины с положительным результатом теста на вирус с большей вероятностью родили ребенка на 37 неделе или раньше.

У некоторых женщин даже были очень преждевременные роды, при которых ребенок рождается менее чем на 32 неделе беременности, пишет dailymail.co.uk.

Причины преждевременных родов, вызванных вирусом, неизвестны, и там поощряют беременных женщин пройти вакцинацию, чтобы предотвратить такие роды.

Исследователи, опубликовавшие свои выводы в The Lancet Regional Health , собрали данные о более чем 240000 родов с июля 2020 года по январь 2021 года.

Почти 9000 женщин дали положительный результат на вирус в какой-то момент во время беременности, а остальные составили контрольную группу.

После поправки на расу, возраст и другие факторы исследовательская группа обнаружила, что женщины, у которых был COVID-19, с большей вероятностью рожали преждевременно.

На каждые очень преждевременные роды у женщины, которая никогда не заразилась вирусом, было обнаружено 1,6 среди тех, кто заразился, или 60% повышенного риска.

Исследователи также обнаружили 1,4 преждевременных родов (от 32 до 37 недель) среди женщин из группы Covid на каждую в контрольной группе, или на 40 процентов больше.

На каждые ранние роды (от 37 до 39 недель) в контрольной группе было 1,1 обнаружено в группе COVID-19, что на 10 процентов больше.

Женщины из Азии (на 240 процентов чаще рожают очень преждевременно) и женщины из числа американских индейцев (на 170 процентов чаще рожают преждевременные роды) чаще всего рожают преждевременно.

У чернокожих женщин не было увеличения количества преждевременных родов между COVID-19 и контрольной группой.

Также было обнаружено, что женщины с диабетом и ожирением в группе COVID-19 чаще рожают преждевременно.

Преждевременные роды могут иметь множество негативных последствий для ребенка в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Младенцы, рожденные недоношенными, часто не имеют полностью развитых органов, и в результате могут иметь проблемы с дыханием, сердцем или мозгом.

У них также часто недоразвита иммунная система, что подвергает их риску серьезных заболеваний в молодом возрасте.

В более позднем возрасте они больше подвержены риску развития церебрального паралича, астмы и других заболеваний.

У детей также могут быть долгосрочные когнитивные проблемы, которые могут повлиять на их способность к обучению.

Исследователи призывают беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы потенциально предотвратить преждевременные роды.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) недавно дали такое же руководство, посоветовав беременным женщинам пройти вакцинацию на прошлой неделе.

Раньше вакцина была доступна беременным женщинам, хотя агентство заявило, что они не уверены в потенциальных долгосрочных эффектах вакцины у беременных женщин.

Беременные женщины также подвергаются повышенному риску тяжелого заболевания или смерти от вируса.

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