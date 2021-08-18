Светлые поздравления с Преображение Господним 19 августа для родных и близких
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Светлые поздравления с Преображение Господним 19 августа для родных и близких

5:38:588/18/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Преображение Господне в 2021 году – двунадесятый праздник, который Православная Церковь отмечает 19 августа

Преображение Господне

С Преображением Господним,
Со Спасом Яблочным, друзья.
Пусть будет радостно сегодня,
И соберется вся семья.

Пусть нежным ароматом яблок
Все пропитается кругом,
Пусть настроение будет славным,
И вера бережет ваш дом.

Преображение Господне

С Преображением Господним
Тебя приветствую сегодня!
Желаю мира, света, теплоты
И исполнения твоей мечты.

Желаю благости и счастья,
И сторонились чтоб тебя ненастья.
Чтоб были ясны небеса,
Блистали счастьем чтоб глаза.

Преображение Господне

С Яблочным Спасом я вас поздравляю,
Пусть Бог вас хранит и ваших детей,
От чистого сердца я вам желаю
Только хороших всегда новостей!

Пусть небо всегда и во всем помогает,
Пусть ваши молитвы услышит Господь
И в этот праздник, Преображение Святое,
К вам неожиданно чудо придет!

Источник: pozdravok.ru

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