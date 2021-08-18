Когда в палатах горбольницы перестанет обваливаться штукатурка, на жалобы пациентов ответили в ЦГБ
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Когда в палатах горбольницы перестанет обваливаться штукатурка, на жалобы пациентов ответили в ЦГБ

11:02:418/18/2021,Валерия НипомнящаяФото: Предоставлено героиней
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Жители жалуются, что в больнице дыры в стенах и сыпется штукатурка.

Представитель ЦГБ сказал, что ремонт будет осуществляться постепенно

Накануне в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница Бердска Любовь и сообщила о том, что в стационаре хирургического отделения бердской ЦГБ дыры в стенах и отваливается штукатурка.

Бердчанка рассказала, что в коридоре в стене имеется большая дыра, примерно 20 на 40 сантиметров.

- Дырка, в которой видно трубу. В целом там все очень ужасно. Персонал тоже не очень, им на все наплевать. Не сложно догадаться, что в таком помещении у них никакого настроя на работу нет, - предполагает пациентка.

Это не первый случай, когда горожане жалуются на ремонт в отделениях больницы, точнее, на его отсутствие.

Пациенты отделения кардиологии рассказывали ранее, что там насквозь протекает крыша. В терапевтическом корпусе №1 кровля текла во всех палатах, на лестничной площадке и в пищевом блоке, где напряжение в 380 вольт. Такая же история происходила и в урологическом отделении ЦГБ. И это продолжается не один год.

Однако в этом году сильный дождь проверил на прочность крышу БЦГБ.

Известно, что состояние помещений в корпусах Бердской центральной городской больницы приходило в плачевное состояние из-за кровель, которые не ремонтировались долгие годы.

В 2020 году губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично осмотрел больничные корпуса, и распорядился выделить деньги на ремонт. Кровли отремонтировали в пяти корпусах БЦГБ, в общей сложности 5600 квадратных метров.

13 августа специалисты больницы провели специальный технический осмотр кровель. В результате протеканий обнаружено не было. Одно проблемой меньше.

Мы обратились за комментарием к руководству ЦГБ Бердска.

- Корпуса ЦГБ не ремонтировались со времен возведения здания. Основной причиной начать ремонт стал потоп, вода дотекала до подвала, разрушались стены и все остальное. Поэтому сейчас крыша благополучно отремонтирована, - поделился в разговоре с КСБ пресс-секретарь Центральной городской больницы Аркадий Ефимович 17 августа.

Также он рассказал, что на сегодняшний день планомерно идут внутренние ремонты. Это происходит в рамках федеральных программ и средства выделяются оттуда.

- Чисто практически работа больницы так устроена, что невозможно взять, в одночасье все закрыть, и начать ремонтировать. В данный момент идет ремонт корпуса хирургического отделения на улице Боровой. Также начата глобальная реконструкция для создания ЦАОПа (центра амбулаторной онкологической помощи). Дальше всё будет ремонтироваться постепенно. Понятно, что когда человек лежит в больнице, ему не очень приятно смотреть на дыру в стене. Но мы на пути к восстановлению, оно происходит потихоньку, - добавил представитель ЦГБ в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 18 августа.

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