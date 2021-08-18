Самые яблочные поздравления в Яблочный спас для каждого: Красивые открытки и теплые слова

Радостно встречайте
Спас Яблочный сегодня,
Сквозь века прошедшее
Преображение Господне.
Плодами освященными
Ты ближних угости
И на могилки яблоки
Тоже отнеси.
Любовь и доброта
Пусть сердце наполняет,
В душе святая вера
Ростки добра пускает.
Пусть щедрый урожай
Дарит нам земля,
В Яблочный Спас счастья
Вам пожелаю я.
Не грусти и не скучай,
Спас наш Яблочный встречай,
Ведь Господь Преобразился,
На землю нынче он спустился!
Пожелать хотим добра вам,
Счастья, радости, забавы,
Солнца ясного, удачи,
И везения в придачу!
Мира, сил и благодати,
Прибавления в зарплате,
Веры в Бога, теплоты,
Пусть исполнятся мечты!
С Яблочным Спасом
Я вас поздравляю,
Добра и терпения
От сердца желаю.
Пусть вера не гаснет,
Горит огонек,
Пусть будет полет
Красив и высок.
Источник: pozdravok.ru