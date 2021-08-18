В ОАК подтвердили гибель всего рухнувшего экипажа самолета ИЛ-112
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В ОАК подтвердили гибель всего рухнувшего экипажа самолета ИЛ-112

8:52:318/18/2021Фото: Мэш
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За штурвалом находился Герой России Николай Куимов.

Самолет загорелся и упал

Пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") сообщила о том, что весь экипаж самолета ИЛ-112 погиб.

- По информации с места крушения самолета Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева, сообщили в пресс-службе.

Напомним, вчера, 17 августа, в аэропорту Кубинка в Подмосковье произошло серьезное ЧП. Там потерпел крушение военный транспортный самолет ИЛ-112. Опытный образец военного самолёта рухнул в 1,5 км от полосы рядом с большим Никольским прудом.
Ил-112 — новейший лёгкий транспортный самолёт, официально первый полёт намечен на март 2022. за штурвалом находился Герой России Николай Куимов.

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