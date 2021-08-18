Что никогда нельзя делать верующему в Предпразднство Преображения Господня 18 августа: Почему запрещено есть яблоки?

Как у довольно крупного праздника, у Преображения есть один день предпразднства и неделя попразднства. Эти дни даются мирянам для того, чтобы настроиться на праздник, отметить его и еще некоторое время размышлять о нем, делая свои выводы о своем образе жизни.
Сегодня, 18 августа, наступил именно такой день - день предпразднства. Сегодня верующие готовятся встречать праздник, в народе более популярный с названием Яблочный спас. Сегодня нужно убраться дома, хорошо поработать в садах и на огородах, собрать поспевшие урожаи, в том числе и яблоки, приготовить блюда на праздничную трапезу, которые можно будет есть завтра.
Идет пост, сегодня - сухоядение, но завтра в честь великого праздника церковь разрешает послабление в виде рыбных блюд. Готовить их можно и сегодня, пробовать - нельзя. Готовят и яблочные блюда: варят компоты и кисели, пекут постную выпечку с яблоками, чтобы завтра сразу после литургии можно было разговеться за праздничным столом.
Сегодня яблоки еще есть не разрешается. Это правило введено с тем смыслом, что сначала мы должны поблагодарить Господа за подаренный урожай, а уж потом приступать к тому, чтобы его есть. Особенно строго это правило применимо к монахам и священнослужителям, но наказание за это нарушение не строгое - просто потом нужно отказаться от этих плодов до конца месяца.
В народе есть мнение, что яблоки нельзя есть родителям, у которых умерли маленькие дети. Мол, апостол Петр в праздник собирает райские яблоки и угощает детей в раю. Если родители ели яблоки до Яблочного спаса, то ребенку на небесах яблока не достанется. Однако священники говорят, что это суеверие и не правда.
Это просто благочестивая традиция - есть яблоки после освящения урожая в храме. Но сегодня все настолько изменилось, что в некоторых регионах к этому времени урожай яблок уже пропадает, а потому священники говорят, что это вовсе не грех.