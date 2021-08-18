Wildberries собирается провести переговоры с Mastercard и Visa по поводу тарифов

Недавно крупнейший российский ретейлер Wildberries удивил своих- покупателей тем, что начал указывать размер комиссии при оплате банковскими картами платежных систем Visa и Mastercard. Как пояснили представители ретейлера, они готовы к переговорам с платежными системами, но пока никаких предложений от них не поступало.
- В Wildberries приветствуют готовность Mastercard и Visa к переговорам, но пока не получали от них соответствующих предложений, - отметили в компании. - Мы неоднократно заявляли представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась.
В компании подчеркнули, что обвинения в дискриминации пользователей не имеют под собой никаких оснований, так как тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa.
- Wildberries не влияет на эти тарифы и их не формирует. Wildberries выступает за прозрачное ценообразование: теперь россияне видят, как формируется цена на товар с учетом комиссий различных платежных систем и как они могут сэкономить, выбрав ту или иную платежную систему, - отметил онлайн-ретейлер.