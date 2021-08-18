Инвестиции в IPO прогноз на будущее
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Инвестиции в IPO прогноз на будущее

9:23:438/18/2021Фото: i.ibb.co
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В 2020 году было проведено рекордное количество первичных размещений. Только в США состоялось более 400 IPO, многие из них оказались прибыльными.

Наиболее перспективные IPO будут представлены на сайте IPO.one

Несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы практически во все сферы жизнедеятельности, для фондового рынка этот период стал одним из наиболее успешных.

Всплеск активности компаний на фондовом рынке в 2020 году наблюдался благодаря сложившимся благоприятным условиям для некоторых отраслей. Наиболее активно начали развиваться организации, работающие в сфере доставки продуктов питания, онлайн продаж и IT-индустрии. Именно в период пандемии появилось много начинающих инвесторов, которые активно изучают тему и продолжают вкладывать в IPO сейчас.

Тенденция продолжилась и в 2021 году

Экономическая ситуация, которая сложилась в мире вследствие пандемии, сказалась на работе мировых фондовых бирж. Одни компании понесли огромные убытки, другие – продолжают активно развиваться и планируют привлечь дополнительные инвестиции путем реорганизации в акционерное общество. Наиболее перспективные IPO будут представлены на сайте IPO.one. Первичное публичное размещение ценных бумаг для многих владельцев бизнеса – это шанс открыть новые границы и значительно увеличить доход.

Уже за первое полугодие 2021 года объем первичных публичных размещений превысил показатели за такой же период 2020 года. На открытый рынок уже вышли компании Fix Price и Serezha Group. Также уже стало известно о том, что на фондовый рынок планируют выйти:


  • Европейский медицинский центр;
  • ритейлер Familia;
  • банк «Открытие».

До конца 2021 года около десяти IPO может пройти только на Московской фондовой бирже, об этом сообщил глава холдинга Юрий Денисов. Он отметил, что активность на рынке может наблюдаться еще несколько лет, за период пандемии многие компании сумели значительно нарастить свои обороты, им потребуются дополнительные инвестиции для дальнейшего развития.

До конца 2021 года около десяти IPO может пройти только на Московской фондовой бирже

Прогноз на ближайшее будущее

Бум будет наблюдаться и на других фондовых биржах. К наиболее перспективным IPO можно отнести следующие:

  • Rivian. Американский производитель электрокаров. Компания была основана в 2009 году и в последнее время показывает хорошие финансовые результаты.
  • Krafton. Разработчик популярной онлайн игры планирует разместить акции общей стоимостью 5 миллиардов долларов и провести наиболее крупное первичное размещение в истории страны.
  • Stripe. Компания разрабатывает решения для обработки онлайн-платежей. Основана в 2011 году.
  • Starlink. Компания разрабатывает спутниковые платформы связи для запусков в космос.
  • Instacart. Американская компания активно развивается в сфере доставки продовольственных и непродовольственных товаров в Канаде и США.
  • Robinhood. Онлайн-брокер, который является разработчиком приложений для частных инвесторов. В 2021 году регистрацию на платформе брокера прошло более 30 миллионов пользователей.
  • Duolingo. Мобильное приложение для изучения иностранных языков. В 2021 году Duolingo стала наиболее скачиваемой образовательной платформой как в Google Play, так и в App Store.

Активно продолжат развиваться компании, работающие в сфере медицины и биотехнологий, онлайн-продаж и доставки продуктов питания, а также IT.

Если подходить к вопросу инвестирования в IPO с умом, в ближайшие несколько лет удастся хорошо заработать

Правила инвестирования, которые помогут заработать на IPO в будущем

В связи с выходом на открытый рынок большого количества компаний, для инвесторов создаются благоприятные условия, позволяющие получить хорошую прибыль. Но заработать можно при условии соблюдения важных правил.

  1. Тщательное изучение компании, планирующей IPO. Предпочтение нужно отдавать организациям, имеющим хорошие финансовые показатели и проверенную репутацию. Имеют значение также цели привлечения дополнительного капитала и общие параметры IPO.
  2. Правильный выбор брокера. Стоит выбирать посредника, предлагающего небольшой порог входа и маленькую комиссию. Отсутствие периода Lock Up будет преимуществом.
  3. Оценка возможных рисков. Даже при благоприятных условиях никогда нет гарантии, что акции выбранной компании после первичного размещения начнут расти в цене. Поэтому вкладывать нужно только те средства, которые не страшно потерять.
  4. Диверсификация. В одну компанию не стоит вкладывать более 10% от общего капитала. Чем меньше объем инвестиции в один инструмент, тем меньше риски.

Если подходить к вопросу инвестирования в IPO с умом, в ближайшие несколько лет удастся хорошо заработать. Благоприятные условия, которые создаются на фондовом рынке, этому будут только способствовать.

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