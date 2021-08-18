Какие взятки берут сотрудники ГИБДД Новосибирска, стало известно
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Какие взятки берут сотрудники ГИБДД Новосибирска, стало известно

10:01:278/18/2021Фото: кадр из фильма
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За нарушения водителям приходится раскошеливаться от 500 до 60 000 рублей.

В ГИБДД стали реже брать взятки

Не так давно в Ставрополье был арестован начальник местного ГИБДД — он организовал целую систему по сбору взяток. Силовики посетили его дворец, который он отстроил на деньги с водителей и были шокированы его размахом. А вот за что и главное, сколько денег берут новосибирские водители? Список составил портал НГС.

— Сейчас так с этим сложно, гаишники, мне кажется, так напуганы, у них же везде камеры. А смысл, сколько им денег предлагать, 500 рублей, если штраф 250? На трассах, где под лишение прав попадают, берут. Последний раз за сплошную взяли 2000 рублей, — говорит перекупщик со стажем Василий, который ездит по трассам на дальние расстояния.

— Пацаны ехали утром на работу, чувак за рулем с похмелья был, остановили. «Иди дунь». Ну он дунул, у него там показало 0,3 промилле. В машине понасобирал денег, 30 000 рублей нашел. Естественно, они говорят: «Давай больше, давай 50». Он говорит: «Ну 50 нет, берите 30», — рассказывает таксист Александр.

Так, например, за тонировку гаишники берут 500 рублей, страховка стоит тысячу, а сплошная — три тысячи. Управление ТС водителем в состоянии опьянения (2 факта) — 60 000 рублей, за нарушение на ж/д переезде — 2000 рублей, взятка на экзамене в ГИБДД — 18 000 рублей.

Отметим, что взяток в последнее время стали брать меньше — во-первых, стало намного больше контроля. А во-вторых, сейчас зарплаты сотрудников ГИБДД позволяют жить без взяток.

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