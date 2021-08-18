Сколько коронавирус живет на поверхности?

Предупредить заражение коронавирусом гораздо проще, чем потом бороться с его осложнениями. Этот принцип позволил разработать превентивные меры, вроде вакцин и средств защиты. Последние рассчитаны на блокирование путей передачи вируса. SARS-CoV-2 курсирует между людьми в каплях жидкости, отделяемой во время кашля и разговора.
Воздушно-капельный путь позволяет частичкам вируса попадать на предметы, окружающие заражённого. В результате они начинают представлять угрозу для окружающих. Услышав об этом, многие начинают бояться кнопок в лифте и перил. Разберёмся, так ли обоснованы эти опасения.
«Поверхностное» изучение
В феврале 2021-го в англоязычном издании «International Journal of Infectious Diseases» появились результаты китайского исследования. Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний в Гуанчжоу изучили жизнеспособность SARS-CoV-2 на разных поверхностях.
Изучению подверглись номера гостиницы, где были изолированы 39 заражённых коронавирусом. Для проверки, есть ли на поверхностях SARS-CoV-2, использовались ПЦР-тесты. Микроклимат комнат соответствовал «квартирному» – температура 26°, а влажность 60%.
Около 280-ти проб было снято с разных предметов быта. Если результат оказывался положительным, через день ПЦР на предмете проводили повторно. Это позволило определить, сколько времени у частиц SARS-CoV-2, если не дезинфицировать поверхности.
Опасные места
Дольше всего вирус сохранялся на гладких поверхностях, которые не впитывали жидкости. Это позволяло микроскопическим каплям сохранять влагу для «комфортного пребывания» SARS-CoV-2.
Умывальники и ванны хранят частицы вируса 21-28 дней.
В сливных отверстиях сантехники SARS-CoV-2 определялся 21 день.
На сиденье унитаза тест ПЦР был положительным 14-21 день.
Чайные чашки обнаруживали на себе вирус до 14 дней.
Именно стеклянные чашки оказывались «хранителями» коронавируса в 100% случаев. А значит, дезинфекция им нужна в первую очередь. Чуть реже вирус определялся на умывальниках и унитазах.
Риск не так велик
Там, где нет влаги, нет и условий для выживания вируса. Поэтому впитывающие пористые поверхности SARS-CoV-2 надолго не сохраняют. Например, шторы, коврики, одежда становятся безопасными уже после высыхания, на 2-й день.
Исчезающе-малое количество частиц оседает на мягкой мебели. Прикроватные тумбочки сохраняют больше SARS-CoV-2, но он перестаёт определяться через 1-2 дня.
В исследовании пульт от телевизора, телефон и ручки двери часто носили следы вируса, но на следующий день оказывались чистыми.
Самым непригодным для вируса оказался пластик на выключателях – все соответствующие пробы оказались отрицательными.
Паниковать, что коронавирус повсюду, не нужно. Как пояснила «Известиям» главный внештатный инфекционист Самары Екатерина Киндалова, вирусы сохраняют жизнеспособность только 2-6 часов после того, как оказались вне организма. Тесты ПЦР определяют лишь остаточные частицы РНК коронавируса, которые не способны заразить человека.