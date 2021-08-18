Дельта: основные пути передачи штамма коронавируса

Летом 2021-го штамм коронавируса «Дельта» серьёзно потеснил все остальные разновидности SARS-CoV-2. В итоге доля индийского штамма в мире приблизилась к 70%. Этот показатель в России примерно соответствует мировому.
Опасность «Дельты» в её усиленной заразности и способности обходить человеческий иммунитет. Особую активность штамм демонстрирует на молодых людях, не достигших 30-ти лет. Не допустить заражения «Дельтой» сложно, но возможно. Для этого важно помнить о путях его передачи. Они практически не отличаются для тех, которые были характерны для предыдущих штаммов коронавируса.
«Полезные» мутации
Естественный отбор подарил вирусам возможность «расти над собой» путём мутаций. В варианте «Дельта» коронавирус меняет аминокислоту лизин на аспарагин в 417-м участке, выделенном для гена.
Мутация позволила вирусу соединяться с живыми клетками особенно быстро и основательно. Видимый результат – подросшая в 2,5 раза заразность «Дельты». При этом инкубационный период сокращён до 1-3 дней. У прежних штаммов он длился 1-2 недели.
По воздуху
Самый популярный путь для возбудителей ОРВИ и гриппа – воздушно-капельный. Его «освоили» и коронавирусы, в том числе «Дельта». Вне организма частички вируса хорошо себя чувствуют в микроскопических каплях жидкости, выделяемой слизистыми оболочками.
Рот и нос заражённого выделяет опасный аэрозоль не только во время кашля и чихания. До полутора метров разлетаются капельки при разговоре и интенсивном дыхании. Часть угрозы можно снять масками. В закрытом помещении они просто незаменимы.
Носить и «распылять» SARS-CoV-2 можно даже в инкубационном периоде, без явных симптомов заболевания.
Прямой контакт
Человеческая кожа успешно защищает от проникновения вирусов внутрь. Но как только на неё попадают капельки, содержащие вирус, она становится заразной. Ведь можно почесать глаз или нос, даже не заметив этого.
Опасность в пандемию представляют приветственные поцелуи и объятья. Пусть даже человек не является носителем коронавируса – возбудителя можно принести с улицы.
Предметы быта
После «орошения» поверхностей, SARS-CoV-2 живёт на них до полного высыхания, которое занимает до 6-ти часов. Среди опасных участков – кнопки лифта, поручни и сиденья маршруток, лавочки. Эти поверхности важно подвергать дезинфекции, а руки регулярно мыть.
Более доверчиво люди относятся к «домашним» предметам, а зря. Кто-то из семьи может не подозревать о болезни, если она протекает бессимптомно. Здесь выручает частая уборка и проветривание жилища.
Уход за больным
Можно ухаживать за близким человеком, у которого подтвердился коронавирус, если соблюдать все санитарные правила. Но средства защиты могут и не помочь, если забыть, что опасность представляют все продукты организма заражённого.
Например, нередко «Дельта» вызывает рвоту и диарею. Бывает, что такие симптомы требуют госпитализации. Как только пациент в больнице, хочется сразу отказаться от средств защиты. Делать этого не стоит, пока не завершена очистка жилища от последствий симптоматики.