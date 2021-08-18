Дельта: основные пути передачи штамма коронавируса
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дельта: основные пути передачи штамма коронавируса

10:07:368/18/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
0

Можно ухаживать за близким человеком, у которого подтвердился коронавирус, если соблюдать все санитарные правила.

Самый популярный путь для возбудителей ОРВИ и гриппа – воздушно-капельный
Сюжет: Третья волна коронавируса
Сколько коронавирус живет на поверхности?

Сколько коронавирус живет на поверхности?Названо число новых зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 18 августаЕщё 585 новости

Летом 2021-го штамм коронавируса «Дельта» серьёзно потеснил все остальные разновидности SARS-CoV-2. В итоге доля индийского штамма в мире приблизилась к 70%. Этот показатель в России примерно соответствует мировому.
Опасность «Дельты» в её усиленной заразности и способности обходить человеческий иммунитет. Особую активность штамм демонстрирует на молодых людях, не достигших 30-ти лет. Не допустить заражения «Дельтой» сложно, но возможно. Для этого важно помнить о путях его передачи. Они практически не отличаются для тех, которые были характерны для предыдущих штаммов коронавируса.

«Полезные» мутации
Естественный отбор подарил вирусам возможность «расти над собой» путём мутаций. В варианте «Дельта» коронавирус меняет аминокислоту лизин на аспарагин в 417-м участке, выделенном для гена.
Мутация позволила вирусу соединяться с живыми клетками особенно быстро и основательно. Видимый результат – подросшая в 2,5 раза заразность «Дельты». При этом инкубационный период сокращён до 1-3 дней. У прежних штаммов он длился 1-2 недели.

По воздуху
Самый популярный путь для возбудителей ОРВИ и гриппа – воздушно-капельный. Его «освоили» и коронавирусы, в том числе «Дельта». Вне организма частички вируса хорошо себя чувствуют в микроскопических каплях жидкости, выделяемой слизистыми оболочками.
Рот и нос заражённого выделяет опасный аэрозоль не только во время кашля и чихания. До полутора метров разлетаются капельки при разговоре и интенсивном дыхании. Часть угрозы можно снять масками. В закрытом помещении они просто незаменимы.
Носить и «распылять» SARS-CoV-2 можно даже в инкубационном периоде, без явных симптомов заболевания.

Прямой контакт
Человеческая кожа успешно защищает от проникновения вирусов внутрь. Но как только на неё попадают капельки, содержащие вирус, она становится заразной. Ведь можно почесать глаз или нос, даже не заметив этого.
Опасность в пандемию представляют приветственные поцелуи и объятья. Пусть даже человек не является носителем коронавируса – возбудителя можно принести с улицы.

Предметы быта
После «орошения» поверхностей, SARS-CoV-2 живёт на них до полного высыхания, которое занимает до 6-ти часов. Среди опасных участков – кнопки лифта, поручни и сиденья маршруток, лавочки. Эти поверхности важно подвергать дезинфекции, а руки регулярно мыть.
Более доверчиво люди относятся к «домашним» предметам, а зря. Кто-то из семьи может не подозревать о болезни, если она протекает бессимптомно. Здесь выручает частая уборка и проветривание жилища.

Уход за больным
Можно ухаживать за близким человеком, у которого подтвердился коронавирус, если соблюдать все санитарные правила. Но средства защиты могут и не помочь, если забыть, что опасность представляют все продукты организма заражённого.
Например, нередко «Дельта» вызывает рвоту и диарею. Бывает, что такие симптомы требуют госпитализации. Как только пациент в больнице, хочется сразу отказаться от средств защиты. Делать этого не стоит, пока не завершена очистка жилища от последствий симптоматики.

Алла Довлатова рассказала о неудачном романе с Дмитрием Нагиевым
Несколько советов, которые помогут побороть страх
Кушанашвили раскрыл правду об Агутине и его женщинах
Люди какого знака Зодиака имеют большие склонности к измене
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Как арбуз влияет на организм переболевших COVID: это факт
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
«Солнечный» сын Эвелины Бледанс: сегодня его не узнать
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Что сделали талибы с посольством России в Кабуле
пандемиякоронавирусCOVID-19
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Боитесь чихающих рядом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗа коммуналку задолжали 13 млн рублей жители Бердска в июле 2021 Комбинату бытовых услуг
10:02:18 8/18/2021
За коммуналку задолжали 13 млн рублей жители Бердска в июле 2021 Комбинату бытовых услуг
Какие взятки берут сотрудники ГИБДД Новосибирска, стало известно
10:01:27 8/18/2021
Какие взятки берут сотрудники ГИБДД Новосибирска, стало известно
Что никогда нельзя делать верующему в Предпразднство Преображения Господня 18 августа: Почему запрещено есть яблоки?
9:40:31 8/18/2021
Что никогда нельзя делать верующему в Предпразднство Преображения Господня 18 августа: Почему запрещено есть яблоки?
Wildberries собирается провести переговоры с Mastercard и Visa по поводу тарифов
9:23:28 8/18/2021
Wildberries собирается провести переговоры с Mastercard и Visa по поводу тарифов
БердскНазвано число новых зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 18 августа
9:22:21 8/18/2021
Названо число новых зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 18 августа
Гороскоп на 19 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:42 8/18/2021
Гороскоп на 19 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Россияне снова смогут уйти на пенсию с 55 лет. КПРФ внесла законопроект в Госдуму
9:01:12 8/18/2021
Россияне снова смогут уйти на пенсию с 55 лет. КПРФ внесла законопроект в Госдуму
БердскКак получить ипотеку 4,65% на весь срок: застройщик предложил новосибирцам выгодные условия
9:00:25 8/18/2021
Как получить ипотеку 4,65% на весь срок: застройщик предложил новосибирцам выгодные условия
В ОАК подтвердили гибель всего рухнувшего экипажа самолета ИЛ-112
8:52:31 8/18/2021
В ОАК подтвердили гибель всего рухнувшего экипажа самолета ИЛ-112
БердскКомпания "Продсиб" в Бердске приглашает на работу сотрудников
8:50:17 8/18/2021
Компания "Продсиб" в Бердске приглашает на работу сотрудников