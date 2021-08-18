Неизвестные в Бердске подожгли детскую коляску в подъезде дома Микрорайона
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Неизвестные в Бердске подожгли детскую коляску в подъезде дома Микрорайона

10:04:098/18/2021Фото: pixabay
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Все стены покрылись копотью из-за пожара.

Коляска сгорела в подъезде

Вчера утром, 17 августа, в одной из многоэтажек в микрорайоне Молодежный в Бердске произошло ЧП. Там, в одном из подъездов загорелась детская коляска.

Как сообщают инспекторы отдела надзорной деятельности, по предварительным данным, произошел умышленный поджог. В настоящее время все материалы по этому делу переданы в правоохранительные органы.

Отметим, что из-за возгорания пострадал и подъезд дома — стены из-за пожара покрылись копотью. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

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