Неизвестные в Бердске подожгли детскую коляску в подъезде дома Микрорайона

Вчера утром, 17 августа, в одной из многоэтажек в микрорайоне Молодежный в Бердске произошло ЧП. Там, в одном из подъездов загорелась детская коляска.
Как сообщают инспекторы отдела надзорной деятельности, по предварительным данным, произошел умышленный поджог. В настоящее время все материалы по этому делу переданы в правоохранительные органы.
Отметим, что из-за возгорания пострадал и подъезд дома — стены из-за пожара покрылись копотью. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.