18 августа – Евстигней Житник: сегодня можно найти счастье и по народным приметам обязательно съесть лук нового урожая

Преподобного Евстигнея Антиохийского сегодня, 18 августа почитают в православной церкви. В народе день получил Название Евстигней Житник, поскольку особые почести сегодня отдавались житу - ячменю.
По традиции, сегодня на полях искали "житную матку" - стебель с 12-ю колосьями. Его приносили домой молча, ни с кем не разговаривая по пути. Хранили такие колосья у икона, считая из оберегом для дома, а к тому же они привлекали благосостояние в дом. Хранить колоски нужно было весь год, а на следующую посевную - использовать их.
Женщины обязательно по всему дому сегодня развешивали свежие головки лука - чтобы защититься от темных сил. Хорошо, что это совпадало с уборкой лука, а потому его плели в косы и для просушки развешивали везде, где можно. Параллельно он очищал и обеззараживал воздух и защищал от темных сил.
Старались сегодня меньше разговаривать, а посуду с пищей плотно закрывать - чтобы нечисть не вселилась. Также, опасаясь нечисти сегодня нельзя было оставлять детей одних в комнате.
Обязательно сегодня пекли хлеб из ячменной муки - пшеничный есть запрещалось. Этот ячменный хлеб полагалось есть обязательно с солью, луком, а запивать квасом. Такая еда излечивала, дарила сил, энергии и здоровья.
Сегодня старались не проводить важных переговоров, давать обещаний. Не имели дел с деньгами. Строго запрещалось сегодня выяснять отношения или даже спорить. У нарушившего запрет вся скотина могла пасть. По правилам поста сегодня сухоядение.