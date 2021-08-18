За коммуналку задолжали 13 млн рублей жители Бердска в июле 2021 Комбинату бытовых услуг
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

За коммуналку задолжали 13 млн рублей жители Бердска в июле 2021 Комбинату бытовых услуг

10:02:188/18/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
0

КБУ должен не только выдать зарплату сотрудникам, перечислить налоги и рассчитаться с поставщиками ресурсов, но и готовиться к зиме. Недостача бьет по всему городу.

КБУ готовится к отопительному сезону заменить участок трубы в районе остановки "Березовой" в Бердске

Муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска обеспокоен неплатежами горожан за воду, тепло и отведение стоков.

- Большинство населения добросовестно платят за предоставленные ресурсы. Но есть люди, которые по разным причинам не платят, хотя есть масса способов заплатить, не тратя на это время. А кто-то не хочет платить принципиально. И ищут разные причины. Например, то, что горячая вода пришла в квартиру не 60 градусов, а 50. Но, поверьте, это достаточно горячо, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Анатолий Пронюшкин.

По его словам, за июль Комбинат недополучил с бердчан 13 млн рублей. А это месячный фонд оплаты труда сотрудникам КБУ, погашение долгов за потребленную электроэнергию, газ, поставляемое частной котельной ТГК-1 тепло, оплата транзита бердских фекальных стоков новосибирским «Горводоканалом».
- В общем объеме это серьезная недостача, - констатирует Пронюшкин.

КБУ стоит перед выбором: в условиях недофинансирования заплатить налоги, чтобы не влететь на штрафы и пени, или отодвинуть расчет с газовиками, что тоже грозит судами и санкциями. Между тем, штрафы не учитываются в общих расходах Комбината.

- По большому счету платежная дисциплина отражается на самих горожанах. Чтобы зимой в их квартирах было комфортно, мы должны это обеспечить. Как? Сжечь газ, уголь, поставить воду. Без этих ресурсов мы не можем обойтись. Но недополучив денег, мы не сможем этот ресурс довести в том числе до тех, кто платит добросовестно. Люди должны понимать, что любой недосбор в конечном итоге сказывается на благополучии всех бердчан, - отметил директор КБУ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Комбинат теперь по-новому собирает плату за коммуналку, организовав свой отдел реализации — в своем здании на ул. Промышленной.

Десятки тысяч: убийца школьников в Казани получает деньги в СИЗО
Трагедия в Турции: туристка мгновенно умерла на глазах семьи
В сети появилось фото Шойгу с моджахедами: министр дал объяснение
Погиб в 41 год: умер любимый миллионами комик
Пьяный мужчина загрыз укусившую его змею и умер
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Пьяный депутат из КПРФ убил инвалида и уснул рядом
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Европа может снять санкции с России из-за ошибки Киева
В Воронеже взорвался автобус с людьми: известно, что произошло
Сколько можно пить спиртного в день: вы удивитесь
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Вот ч то заявил лавров, выдавая паспорта жителям ДНР и ЛНР
Талибы прямо сказали, что сделают с женщинами в Афганистане
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
26-летняя невеста погибла через несколько часов после свадьбы
штрафыдиректор КБУплатить налогипогашение долговоплата за коммуналкуКБУ БердскаАнатолий Пронюшкин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы вовремя платите за коммуналку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗа коммуналку задолжали 13 млн рублей жители Бердска в июле 2021 Комбинату бытовых услуг
10:02:18 8/18/2021
За коммуналку задолжали 13 млн рублей жители Бердска в июле 2021 Комбинату бытовых услуг
Какие взятки берут сотрудники ГИБДД Новосибирска, стало известно
10:01:27 8/18/2021
Какие взятки берут сотрудники ГИБДД Новосибирска, стало известно
Что никогда нельзя делать верующему в Предпразднство Преображения Господня 18 августа: Почему запрещено есть яблоки?
9:40:31 8/18/2021
Что никогда нельзя делать верующему в Предпразднство Преображения Господня 18 августа: Почему запрещено есть яблоки?
Wildberries собирается провести переговоры с Mastercard и Visa по поводу тарифов
9:23:28 8/18/2021
Wildberries собирается провести переговоры с Mastercard и Visa по поводу тарифов
БердскНазвано число новых зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 18 августа
9:22:21 8/18/2021
Названо число новых зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 18 августа
Гороскоп на 19 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:42 8/18/2021
Гороскоп на 19 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Россияне снова смогут уйти на пенсию с 55 лет. КПРФ внесла законопроект в Госдуму
9:01:12 8/18/2021
Россияне снова смогут уйти на пенсию с 55 лет. КПРФ внесла законопроект в Госдуму
БердскКак получить ипотеку 4,65% на весь срок: застройщик предложил новосибирцам выгодные условия
9:00:25 8/18/2021
Как получить ипотеку 4,65% на весь срок: застройщик предложил новосибирцам выгодные условия
В ОАК подтвердили гибель всего рухнувшего экипажа самолета ИЛ-112
8:52:31 8/18/2021
В ОАК подтвердили гибель всего рухнувшего экипажа самолета ИЛ-112
БердскКомпания "Продсиб" в Бердске приглашает на работу сотрудников
8:50:17 8/18/2021
Компания "Продсиб" в Бердске приглашает на работу сотрудников