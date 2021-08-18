За коммуналку задолжали 13 млн рублей жители Бердска в июле 2021 Комбинату бытовых услуг

Муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска обеспокоен неплатежами горожан за воду, тепло и отведение стоков.
- Большинство населения добросовестно платят за предоставленные ресурсы. Но есть люди, которые по разным причинам не платят, хотя есть масса способов заплатить, не тратя на это время. А кто-то не хочет платить принципиально. И ищут разные причины. Например, то, что горячая вода пришла в квартиру не 60 градусов, а 50. Но, поверьте, это достаточно горячо, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Анатолий Пронюшкин.
По его словам, за июль Комбинат недополучил с бердчан 13 млн рублей. А это месячный фонд оплаты труда сотрудникам КБУ, погашение долгов за потребленную электроэнергию, газ, поставляемое частной котельной ТГК-1 тепло, оплата транзита бердских фекальных стоков новосибирским «Горводоканалом».
- В общем объеме это серьезная недостача, - констатирует Пронюшкин.
КБУ стоит перед выбором: в условиях недофинансирования заплатить налоги, чтобы не влететь на штрафы и пени, или отодвинуть расчет с газовиками, что тоже грозит судами и санкциями. Между тем, штрафы не учитываются в общих расходах Комбината.
- По большому счету платежная дисциплина отражается на самих горожанах. Чтобы зимой в их квартирах было комфортно, мы должны это обеспечить. Как? Сжечь газ, уголь, поставить воду. Без этих ресурсов мы не можем обойтись. Но недополучив денег, мы не сможем этот ресурс довести в том числе до тех, кто платит добросовестно. Люди должны понимать, что любой недосбор в конечном итоге сказывается на благополучии всех бердчан, - отметил директор КБУ.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Комбинат теперь по-новому собирает плату за коммуналку, организовав свой отдел реализации — в своем здании на ул. Промышленной.