Оператор-наладчик станка с ЧПУ, фасовщик вакансии, Бердск
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Оператор-наладчик станка с ЧПУ, фасовщик вакансии, Бердск

12:30:268/18/2021Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
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В организацию города Бердска требуются.

Требуются

- Оператор-наладчик станка с ЧПУ (изготовление пластиковой тары)
- Фасовщик

тел. 8-953-765-45-54

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