Оператор-наладчик станка с ЧПУ, фасовщик вакансии, Бердск

- Оператор-наладчик станка с ЧПУ (изготовление пластиковой тары)
- Фасовщик
тел. 8-953-765-45-54
В организацию города Бердска требуются.
- Оператор-наладчик станка с ЧПУ (изготовление пластиковой тары)
- Фасовщик
тел. 8-953-765-45-54
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