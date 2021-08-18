Необыкновенные затмения на Юпитере в небе над Новосибирском снял фотограф Алексей Поляков

Новосибирский фотограф Алексей Поляков заснял на видео, как два спутника — Ганимед и Европа проходят перед Юпитером. Для того, чтобы сделать редкие кадры, ему пришлось уехать далеко за город.
— Проходила съемка в ночь с 15 на 16 августа, погода тогда в Новосибирске была совсем не способствующая съемке, однако, синоптики подсказали, что если отъехать от города 170-200 километров на запад области, то там видимость будет лучше и есть шанс что-то заснять. Поскольку такие явления, как череда затмений на орбите другой планеты, происходят далеко не каждый день, расстояние меня не напугало. И я, собрав всю необходимую мне аппаратуру, отправился за город. Конечно, из-за нестабильности атмосферных фронтов картинка видео все равно получилась немного размытой, в целом, съемка все же удалась, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков.
Отметим, что это явление проходило более чем в 600 миллионах километров от земли, поэтому фотографу пришлось использовать телескоп.