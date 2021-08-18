Полиция Бердска возьмет под защиту Настю Харьковскую и ее детей. Омбудсмен Надежда Болтенко опасается трагедии из-за мужа-тирана
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Полиция Бердска возьмет под защиту Настю Харьковскую и ее детей. Омбудсмен Надежда Болтенко опасается трагедии из-за мужа-тирана

10:44:118/18/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Чтобы защитить себя и детей, женщина вынуждена скрывать местонахождение.

Настя Харьковская с детьми поведала об издевательствах мужа-тирана

На контроле в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области находится семья, в которой мама и четверо малолетних детей подверглись домашнему насилию со стороны мужа и отца. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бердска, а речь идет о Насти Харьковской.

Напомним, 30-летняя многодетная мать Настя Харьковская долгое время терпела издевательства мужа. С 2016 года Сергей Харьковский, по словам Насти, неоднократно наносил ей побои, а когда девушка пыталась сбежать, то останавливал и запугивал ее. У гражданки виднелись многочисленные синяки. Шрам, который красуется до сих пор на лбу Насти, появился не без участия Сергея. Также Сергей, по словам супруги, совершал и ряд других противодеяний. Многие из них связаны с автомобилями лиц, которые якобы перешли "дорожку" Сергею. Летом 2021 года девушке с детьми удалось сбежать, но четырехгодовалая дочь осталась с Сергеем в Академгородке. Спустя несколько дней активной борьбы, матери удалось добиться, чтобы дочь жила с ней.

В настоящее время следственным управлением Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится проверка. Чтобы защитить себя и детей, женщина вынуждена скрывать местонахождение.

17 августа помощник детского омбудсмена совместно с заместителем главы администрации и начальником отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав посетили семью по месту жительства. Несмотря на тяжелую жизненную ситуацию, мама создала надлежащие условия для проживания и воспитания детей, ответственно относится к исполнению своих обязанностей, находится в постоянном взаимодействии с представителями администрации.

Как отмечают в мэрии, семье оказана всесторонняя помощь, в частности, в устройстве детей в школу и детский сад, предложена психологическая поддержка и юридическое сопровождение.

- Мы не бросим эту семью, будем дальше ей помогать, оберегать. Сегодня мы обратились в следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области и ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы правоохранительные органы обеспечили безопасность данной семье и детям во избежание трагедии. Сегодня они боятся выйти на улицу. Это недопустимо, - заявила Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Запрошена информация в органы местного самоуправления о проводимой профилактической работе с данной семьей. Ситуация остается на контроле уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

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