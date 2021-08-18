День Ашура-2021: наступит ли 18 августа Апокалипсис для мусульман, запреты великого праздника
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День Ашура-2021: наступит ли 18 августа Апокалипсис для мусульман, запреты великого праздника

11:20:378/18/2021Фото: Wikimedia Commons
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Как мы знаем, все мусульмане делятся на два течения - сунниты и шииты. И каждое направление отмечает этот день по своему.

день Ашура
Шииты и сунниты отмечают день по разному

Совсем недавно мусульмане отмечали начало нового года по лунному календарю - хиджре - по которому они ведут свое летоисчисление. Начало нового года у них всегда выпадает на 1 день мухаррама. Но поскольку григорианский календарь отличается от лунного, то ежегодно все даты памятные у мусульман сдвигаются.

И вот сегодня, 18 августа 2021 года по григорианскому календарю, у мусульман наступает важный день с названием - День Ашура. Это день поста и траура.

Как мы знаем, все мусульмане делятся на два течения - сунниты и шииты. И каждое направление отмечает этот день по своему. До определенного года все мусульмане, независимо от принадлежности к суннитам или шиитам, отмечали этот день одинаково. Считается, что именно в него происходили самые важные и ключевые события в истории нашего развития. Так, именно в 10 день мухаррама, но в разные года свершились:


  • создание небес и первого человека Адама
  • Адам и Ева были благословлены на добрые дела после грехопадения
  • закончился всемирный потоп и Ной ступил на землю
  • состоялось спасение пророка Мусы (Моисея)

Однако с течением времени к этому дню присоединилась трагическая дата - в этот день в бою погиб внук пророка Мухаммеда. С той поры эта дата для шиитов стала траурной  - они в этот  день держат  обязательный пост, устраивают реконструкции той битвы, многие истязают себя цепями до крови в память о погибшем имаме Хусейне. Собирают поминальные трапезы, посещают кладбища. Это скорбный день у шиитов. Веселиться запрещено. В жарких странах, где есть проблемы с водой, устраивают благотворительную раздачу кувшинов с питьевой водой бедным. Где нет такой нужды - просто занимаются благотворительностью.

Сунниты отмечают день более светло. Пост у них является добровольным. Основное празднуемое событие - спасение пророка Мусы. Они не отрицают гибель в этот день имама Хусейна, но самоистязание у них запрещено. Просто день памяти, но не траура. Также распространены благотворительные действия - принято помогать бедным, раздавать пищу, воду, вещи. Помогать финансово. Готовится специальное кушанье - ашуре. Оно готовится из нута, фасоли, кураги и других сухофруктов. Готовое блюдо напоминает пудинг - его и принято раздавать бедным и ставить на свой стол.

К этому дню всегда относятся с почетом, считая, что самое важное и значимое случается именно в этот день. Поэтму стараются не гневить Всевышнего сегодня, чтобы ничего плохого не случилось.

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