Доступ к бесплатным лекарствам для онкобольных и сердечников хотят упростить в Новосибирской области
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Доступ к бесплатным лекарствам для онкобольных и сердечников хотят упростить в Новосибирской области

10:45:488/18/2021Фото: Единая Россия
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Важные вопросы в сфере здравоохранения обсудили на площадке "Единой России".

Единая Россия провела важное совещание на тему здравоохранения

Вчера, 17 августа, в штабе общественной поддержки депутаты и представители общественных организаций внесли инициативы в Народную программу «Единая Россия» в сфере здравоохранения Новосибирской области.

Так, одна из важнейших задач — обеспечение бесплатными лекарствами людей, только прошедших лечение от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний. Им не нужно будет оформлять инвалидность, доступ к бесплатным лекарствам будет упрощён.

Также на площадке обсуждали развитие медицины в удалённых населённых пунктах Новосибирской области. Нужны новые больницы, фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники.

- Уже сейчас, помимо ФАПов, в регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение» до 2024 года планируется создать 16 центров амбулаторной онкологической помощи, три из которых начнут функционировать уже до конца 2021 года. Они появятся в этом году в Барабинской, Тогучинской и Бердской центральных районных больницах, - рассказал депутат Законодательного собрания Олег Иванинский.  

Отметим, что регион продолжает нуждаться в медицинских кадрах, поэтому продолжается активная работа по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В планах выделить дополнительные деньги на покупку жилья для приезжих специалистов, а также на материальную помощь им.

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