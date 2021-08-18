Доступ к бесплатным лекарствам для онкобольных и сердечников хотят упростить в Новосибирской области

Вчера, 17 августа, в штабе общественной поддержки депутаты и представители общественных организаций внесли инициативы в Народную программу «Единая Россия» в сфере здравоохранения Новосибирской области.
Так, одна из важнейших задач — обеспечение бесплатными лекарствами людей, только прошедших лечение от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний. Им не нужно будет оформлять инвалидность, доступ к бесплатным лекарствам будет упрощён.
Также на площадке обсуждали развитие медицины в удалённых населённых пунктах Новосибирской области. Нужны новые больницы, фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники.
- Уже сейчас, помимо ФАПов, в регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение» до 2024 года планируется создать 16 центров амбулаторной онкологической помощи, три из которых начнут функционировать уже до конца 2021 года. Они появятся в этом году в Барабинской, Тогучинской и Бердской центральных районных больницах, - рассказал депутат Законодательного собрания Олег Иванинский.
Отметим, что регион продолжает нуждаться в медицинских кадрах, поэтому продолжается активная работа по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В планах выделить дополнительные деньги на покупку жилья для приезжих специалистов, а также на материальную помощь им.