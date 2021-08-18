Россиянин с пятью позвонками умер в муках. "Скорая" оставила мужчину в конвульсиях дома

Недавно в Самаре умер Михаил Ланцов. Ему было всего 37 лет и шесть лет из них он прикован к кровати — у него был туберкулез позвоночника. Чаще всего болезнь поражает 2 позвонка, реже – три и более. У самарца палочки Коха уничтожили почти все.
- Ему сделали три операции в Санкт-Петербурге, профессор потом сказал, что такого лет 20 уже не видел – у пациента просто кашу из спины выгребли, - рассказала мама Михаила Людмила Александровна КП-Самара. - Из 34 позвонков в позвоночнике у него осталось только 5.
Раз в год у него начинались страшные приступы, от которых ему все сложнее было отходить. В это году случился последний, смертельный.
- Он кричал, рычал, как медведь. Открывал рот, высовывал язык до подбородка. Махал руками, бился в кровати, - вспоминает его мама. – Я вызвала «Скорую помощь», приехали две молодые женщины – медсестра и врач. Я дала его анамнез, а врач мне сказала: «Я не могу читать, я уже 24-й час работаю, устала, поэтому рассказывайте сами, что с ним».
Мама рассказала обо всем и предложила поехать в больницу, но медики задали только один вопрос: «А смысл?». Несколько часов после ухода медиков мужчина бился в конвульсиях, мама все время была рядом и успокаивала его. К утру еще раз вызвала Скорую. Медики начали снимать у него кардиограмму, но она показала ровную полоску — сердце молодого мужчины остановилось. Сейчас его мать пытается найти ответы на многие вопросы — почему медики не смогли помочь ее сыну, почему они работают сутками, почему они не смогли облегчить ему страдания.
- К сожалению, многие медики не знают, как подойти и чем помочь паллиативным пациентам, - считает исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА»
Ольга Шелест. – Именно поэтому мы постоянно говорим о том, что в Самарской области нужен хоспис, в котором умирающие пациенты и их близкие смогут достойно встретить конец, подготовиться к этому и в трудную минуту найти поддержку у тех, кому не все равно. Паллиативная помощь все же отличается от медицинской, в этом нет сомнений.
Сейчас в Самаре есть два хосписа, но принимают туда только с онкозаболеваниями.