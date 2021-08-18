Можно ли 18 августа работать на огороде и ходить на кладбище?
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18.08
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Можно ли 18 августа работать на огороде и ходить на кладбище?

12:20:598/18/2021Фото: Wikimedia Commons
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В августовскую пору у людей всегда много забот и хлопот - полагалось убирать урожай с огорода, заниматься активно заготовками.

монастырь
Сегодня - день подготовки к Яблочному спасу

В православной церкви сегодня, 18 августа, отмечается предпразднство Преображения Господня, а в народе отмечается Евстигней Житник. День предоставлен людям для того, чтобы можно было больше времени уделить для того, чтобы духовно настроиться на празднование великого двунадесятого праздника.

Церковных запретов на сегодня нет, поскольку это еще не сам праздник, но народные традиции диктовали свои правила проведения дня.

Так, сегодня полагалось как можно больше работать, чтобы все успеть. Не было запрета даже на самую тяжелую физически работу. Полагалось сделать как можно больше, чтобы завтра посвятить себя празднику. К тому же в августовскую пору у людей всегда много забот и хлопот - полагалось убирать урожай с огорода, заниматься активно заготовками. Мужчины работали в полях.

Сегодня особое внимание уделялось житу - ячменю. Из свежей ячменной муки сегодня нужно было испечь хлеб, который обязательно должны были попробовать все члены семьи. Ели ячменный хлеб с солью и свежим луком, запивая все это квасом. Считалось, что такая еда - самая лучшая на сегодня. Пшеничный хлеб есть запрещалось.

Собирали сегодня и яблоки для завтрашнего освящения. Их них готовили различные угощения на завтра. Варили варенья, компоты, пекли постную выпечку с яблоками.

На кладбище ходить также не запрещалось. Нужно было посетить храм, прочесть поминальную молитву. Потом можно было посетить могилы, чтобы там навести порядок к празднику.

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