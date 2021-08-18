19-летнюю мать нашли мертвой в холодильнике после 50 ударов отверткой

19-летняя Ана Бланко из Арагуа, Венесуэла пропала в марте этого года. Сначала родственники не обратили на это внимания — молодая женщина часто уезжала в столицу и не выходила на связь.
Однако спустя четыре месяца её бывший муж и отец четырёхлетнего ребёнка заподозрил неладное. Он отправился к ней домой. Войдя в квартиру он сразу почувствовал неприятный запах. Он решил, что в холодильнике испортились продукты и решил проверить. Однако тот был сломан, и вонь доносилась из рядом стоящего морозильника. Внутри парень обнаружил Ану, свёрнутую в позу эмбриона. Её руки и ноги были связаны, а на теле виднелось множество колотых ран. Мужчина сразу же позвонил в полицию.
Выяснилось, что девушке нанесли 50 ударов отверткой и скорее всего, это сделал ее парень из Каракаса. По словам соседей, он был очень ревнивым и агрессивным, а также не стеснялся поднимать руку на девушек. Сейчас он в розыске.