19-летнюю мать нашли мертвой в холодильнике после 50 ударов отверткой
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19-летнюю мать нашли мертвой в холодильнике после 50 ударов отверткой

11:44:348/18/2021Фото: Фейсбук
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Ее убил ревнивый парень, который до сих пор скрывается от полиции.

Труп нашли в холодильнике

19-летняя Ана Бланко из Арагуа, Венесуэла пропала в марте этого года. Сначала родственники не обратили на это внимания — молодая женщина часто уезжала в столицу и не выходила на связь.

Однако спустя четыре месяца её бывший муж и отец четырёхлетнего ребёнка заподозрил неладное.  Он отправился к ней домой. Войдя в квартиру он сразу почувствовал неприятный запах. Он решил, что в холодильнике испортились продукты и решил проверить. Однако тот был сломан, и вонь доносилась из рядом стоящего морозильника. Внутри парень обнаружил Ану, свёрнутую в позу эмбриона. Её руки и ноги были связаны, а на теле виднелось множество колотых ран.  Мужчина сразу же позвонил в полицию.

Выяснилось, что девушке нанесли 50 ударов отверткой и скорее всего, это сделал ее парень из Каракаса. По словам соседей, он был очень ревнивым и агрессивным, а также не стеснялся поднимать руку на девушек.  Сейчас он в розыске.

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