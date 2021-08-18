Обгоревший труп мужчины нашли в Советском районе Новосибирска
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Обгоревший труп мужчины нашли в Советском районе Новосибирска

11:31:148/18/2021Фото: СК
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Следователи начали проверку по данному факту.

Короткое замыкание началось на веранде

Сегодня, 18 августа, в СНТ Дружба в одном из дачных домов произошел пожар.  В ходе тушения пожара обнаружено обгоревшее тело мужчины, 1972 года рождения. По данному факту следственным отделом по Советскому району города Новосибирск  начата проверка.

По предварительным данным, в доме произошло короткое замыкание электропроводки на веранде. В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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