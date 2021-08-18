Обгоревший труп мужчины нашли в Советском районе Новосибирска

Сегодня, 18 августа, в СНТ Дружба в одном из дачных домов произошел пожар. В ходе тушения пожара обнаружено обгоревшее тело мужчины, 1972 года рождения. По данному факту следственным отделом по Советскому району города Новосибирск начата проверка.
По предварительным данным, в доме произошло короткое замыкание электропроводки на веранде. В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.