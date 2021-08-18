Какой сегодня мусульманский праздник: 18 августа – два больших праздника мусульман

Сегодня, 18 августа 2021 года, что соответствует десятому дню месяца мухаррам, у мусульман отмечается памятная дата битвы и день поста и траура.
Сегодня вспоминают поход на Хайбар. Ислам активно мусульмане распространяли в Медине, но на пути к ней стояло еврейское поселение в оазисе Хайбар. К тому же в нем принимали предателей ислама и пророка Мухаммеда. Пророк собрал войско численностью около 1600 человек и выдвинулся к Хайбару, чтобы убрать препятствие. Этот поход планировался как битва за веру, поэтому с собой не брали никого из тех, у кого была цель поживиться.
Битва продолжалась 25 дней - иудеи успели укрыться в своих крепостях, которые настойчиво осаждались мусульманами. В итоге одна за одной крепости пали, мусульмане одержали победу.
Помимо этого отмечается День Ашура - день памяти и скорби. Отмечают этот день и сунниты и шииты. Но по разному. До 680 года все до одного отмечали день одинаково. В этот день отмечали значимые исторические события - создание Всевышним небес, первых людей, их прощение после грехопадения, окончание потопа, спасение пророка Мусы, вознесение пророка Исы и еще несколько значимых событий. Пока в 680 году не был убит в битве внук пророка Мухаммеда - имам Хусейн, который для шиитов является святым, поскольку именно община шиитов окружала пророка Мухаммеда.
У суннитов это тоже день траура, но он проходит не так скорбно, как у шиитов. Они (шииты) сегодня держат обязательный пост, истязают себя палками и цепями до крови, устраивают реконструкции боя, в котором пал имам Хусейн. Почитают память павших воинов. Сунниты тоже поминают умерших, держат добровольный пост, но истязать и избивать себя запрещено. Все мусульмане в этот день занимаются благотворительностью очень широко - кормят нищих. помогают бедным, готовят специальные обрядовые угощения - ашуре.