Какой сегодня мусульманский праздник: 18 августа – два больших праздника мусульман
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Какой сегодня мусульманский праздник: 18 августа – два больших праздника мусульман

1:20:068/18/2021Фото: pxhere
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У суннитов это тоже день траура, но он проходит не так скорбно, как у шиитов. Они (шииты) сегодня держат обязательный пост, истязают себя палками и цепями до крови, устраивают реконструкции боя, а котором пал имам Хусейн.

коран
У мусульман сегодня день траура
Сюжет: Обряды мусульман
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Сегодня, 18 августа 2021 года, что соответствует десятому дню месяца мухаррам, у мусульман отмечается памятная дата битвы и день поста и траура.

Сегодня вспоминают поход на Хайбар. Ислам активно мусульмане распространяли в Медине, но на пути к ней стояло еврейское поселение в оазисе Хайбар. К тому же в нем принимали предателей ислама и пророка Мухаммеда. Пророк собрал войско численностью около 1600 человек и выдвинулся к Хайбару, чтобы убрать препятствие. Этот поход планировался как битва за веру, поэтому с собой не брали никого из тех, у кого была цель поживиться.

Битва продолжалась 25 дней - иудеи успели укрыться в своих крепостях, которые настойчиво осаждались мусульманами. В итоге одна за одной крепости пали, мусульмане одержали победу.

Помимо этого отмечается День Ашура - день памяти и скорби. Отмечают этот день и сунниты и шииты. Но по разному. До 680 года все до одного отмечали день одинаково. В этот день отмечали значимые исторические события - создание Всевышним небес, первых людей, их прощение после грехопадения, окончание потопа, спасение пророка Мусы, вознесение пророка Исы и еще несколько значимых событий. Пока в 680 году не был убит в битве внук пророка Мухаммеда - имам Хусейн, который для шиитов является святым, поскольку именно община шиитов окружала пророка Мухаммеда.

У суннитов это тоже день траура, но он проходит не так скорбно, как у шиитов. Они (шииты) сегодня держат обязательный пост, истязают себя палками и цепями до крови, устраивают реконструкции боя, в котором пал имам Хусейн. Почитают память павших воинов. Сунниты тоже поминают умерших, держат добровольный пост, но истязать и избивать себя запрещено. Все мусульмане в этот день занимаются благотворительностью очень широко - кормят нищих. помогают бедным, готовят специальные обрядовые угощения - ашуре.

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