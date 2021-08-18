Новые подробности трагедии обгоревших тел в Леноблости: Мать могла задушить младенца и убить себя

В Ленинградской области нашли обгоревшие трупы женщины и младенца. По предварительным данным, она сама могла задушить ребенка электрическим проводом, а потом покончить с собой.
Женщина жила в Москве и приехала в Ленинградскую область к родственникам. Там она родила ребёнка, у которого обнаружили смертельное заболевание. На этой почве у матери стали развиваться психические отклонения, которые могли привести к случившемуся. В данный момент следователи выясняют, чем болел ребёнок. Ранее сообщалось, что погибшему малышу на вид не более пяти лет, но источник сообщил, что он родился не более года назад.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».