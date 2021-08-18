Противопоказания к прививке: кому категорически запрещено и кому обязательно нужно поставить вакцину против коронавируса - врач-онколог ЦГБ Бердска
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Противопоказания к прививке: кому категорически запрещено и кому обязательно нужно поставить вакцину против коронавируса - врач-онколог ЦГБ Бердска

2:05:268/18/2021,Валерия НипомнящаяФото: ЦГБ Бердска
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Артем Лаптев рассказал, какие существуют противопоказания от вакцинации у онкобольных и как в городе обстоят дела с заболеваемостью онкологией в целом.

Артем Лаптев - опытный специалист
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Бердский врач-онколог Артём Лаптев рассказал журналисту "Курьер. Среда. Бердск" о противопоказаниях для онкобольных пациентов, какую вакцину можно использовать и обозначил в целом ситуацию с онкологией в городе.

Есть ли противопоказания для вакцинации у онкобольных?

- Противопоказания есть, и относятся они не только к онкобольным. В первую очередь это - гиперчувствительность к компонентам препарата, беременность, возраст до 18 лет. Противопоказанием к ревакцинации является реакция на первый компонент препарата, например, в виде анафилактического шока.

Стоит сказать, что каждый из нас, даже выпивая таблетку аспирина, может столкнуться с индивидуальной непереносимостью или какими-то побочными эффектами. Поэтому не стоит сразу возводить вакцину от коронавируса в ранг каких-то безумных препаратов.

Если говорить конкретно об особенностях у онкобольных, то это – оперативное лечение. Если пациент готовится к операции, особенно по онкологии, то рекомендуется вакцинироваться не ранее чем через 10-14 дней до её проведения.

Второе – курсы химиотерапии. Те пациенты, которые проходят эту терапию, знают, что они должны сдавать общий анализ крови каждую неделю. Именно ориентируясь на эти параметры, можно сказать, противопоказана вакцинация или нет. Это все достаточно индивидуально, и в этом случае нужно советоваться непосредственно с онкологом.

Также есть такой класс пациентов, которые лечатся в гематологических центрах в областной больнице. С лимфомами, лейкозами, которым требуется серьезные вмешательства, пересадка костного мозга. Этим пациентам в момент решения вопросов о пересадке костного мозга, конечно, нельзя проходить вакцинацию. Это прямое противопоказание. После процедуры уже нужно ориентироваться на состав крови.

Как онкобольные переносят это заболевание?

По рассказам пациентов, которые переболели, картина их заболевания не страшнее чем у тех, кто не стоит на учете у онколога. Всегда есть те, кто крайне тяжело переносит, кто-то легко. Я бы не стал проводить корреляцию между онкологическими больными и обычными людьми в плане тяжести болезни. Наличие онкологического диагноза глобально не влияет на изменения процентов заражения.

Какую вакцину можно ставить таким пациентам?

Можно колоть любой препарат из существующих.

Без консультации онколога можно ставить прививку?

- Конечно да. Если же формируется вопрос к онкологу, то есть отведенное время приема для этого. Вторник и четверг с 2 до 3 часов. Посмотрим анализы, сделаем выводы, проконсультируем. Оставим запись в карточке. Медотводов от прививки не так много, но оформляем их тоже мы.

Ситуация с онкозаболеваниями в Бердске растет?

- Сейчас мы видим момент ковидного вмешательства в этот вопрос. Во время самоизоляции людям не рекомендовалось посещать поликлинику, многие благоразумно предпочитали оставаться дома, не проходили диспансеризацию. Мы ожидаем, что цифры заболеваемости глобально не изменятся, но ожидается увеличение выявления болезни в более поздних стадиях, так как люди не проходили контрольного обследования. Сейчас я всем рекомендую пройти его, и вакцинацию. Не нужно терять времени. Напомню, что всё так же первый по распространённости рак молочной железы, ЖКТ, простаты.

Мы также ждем открытия ЦАОП (центра амбулаторной онкологической помощи), которое запланировано на этот год. В связи с этим хочется верить, что процент выявляемости вырастет. Если начнем обнаруживать рак на более ранних стадиях, то лечение будет успешнее, выживаемость выше.

Врач подытожил, что с каждым новым заболеванием, с которым сталкиваются люди, должен вырабатываться «коллективный иммунитет». И этому способствует как раз вакцинация. Он просит задуматься о тех возможностях, которые предлагает медицина и не избегать прививок.

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