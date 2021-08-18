Суд Москвы арестовал кассира, который присвоил 12 млн рублей и хотел сбежать из страны
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Суд Москвы арестовал кассира, который присвоил 12 млн рублей и хотел сбежать из страны

12:13:328/18/2021Фото: pixabay
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Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

Кассир похитил 12 миллионов

В Москве Лефортовский суд отправил под арест кассира одного из банков столицы Виктора Гадиева, обвиняемого в особо крупном хищении.

- Постановлением Лефортовского районного суда в отношении Виктора Гадиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 октября 2021 года, - сообщили в пресс-службе суда.

Как считает следствие, мужчина присвоил 12 миллионов рублей, которые принадлежали банку. Его задержали на следующий день после хищения в аэропорту Внуково при попытке покинуть территорию России.

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