Суд Москвы арестовал кассира, который присвоил 12 млн рублей и хотел сбежать из страны

В Москве Лефортовский суд отправил под арест кассира одного из банков столицы Виктора Гадиева, обвиняемого в особо крупном хищении.
- Постановлением Лефортовского районного суда в отношении Виктора Гадиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 октября 2021 года, - сообщили в пресс-службе суда.
Как считает следствие, мужчина присвоил 12 миллионов рублей, которые принадлежали банку. Его задержали на следующий день после хищения в аэропорту Внуково при попытке покинуть территорию России.