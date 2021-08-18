Кредит в 90 млн рублей для покрытия дефицита бюджета берет власть Бердска под 9% годовых
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Кредит в 90 млн рублей для покрытия дефицита бюджета берет власть Бердска под 9% годовых

12:42:248/18/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Заплатить за пользование заемными средствами в течение двух лет горадминистрация готова 16,2 млн рублей. Мэрия Новосибирска берет в долг 10 млрд.

Мэрия Бердска покрывает дефицит бюджета за счет кредита

Управление финансов и налоговой политики мэрии Бердска объявило аукцион для открытия кредитной линии. Заявки от банков принимаются до 20 августа. А через три дня состоятся сами электронные торги.

Бердские власти планируют взять кредит в сумме 90 млн рублей для «покрытия дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств», сказано в аукционной документации. Вернуть деньги банку Бердск планирует за 730 дней и готов заплатить за кредит 9% годовых или 16,2 млн рублей. Обязательное условие — сохранение процентной ставки на все два года.

Финансисты обязуются предоставить кредитной организации отчет об исполнении бюджета города и выписки из долговой книги. Предоставление кредита осуществляется без требования об обеспечении исполнения обязательств и по безналичному расчету.

Не исключено, что процентная ставка в ходе торгов снизится. Например, мэрия Новосибирска на днях начала оформление кредита в размере 10 млрд рублей для погашение долгов под 7,5% годовых. При этом власти столицы Сибири допускают как фиксированную, так и плавающую ставку в пределах 2,4%.

В 2021 году бюджет Новосибирска утвердили с дефицитом в 800,5 млн рублей. В апреле внесли изменения: доходы муниципалитета составили 53,1 млрд рублей, расходы - 53,9 млрд.

В декабре 2020 года депутаты утвердили бюджет Бердска на 2021 год: прогнозируемый общий объем доходов 2,95 млрд рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета 2,061 млрд, расходы в сумме 2,95 млрд, дефицит - 0 рублей. Но впоследствии неоднократно вносили изменения в главный финансовый документ города. В окончательном варианте принята сумма доходов в размере 3,4 млрд рублей, расходов — 3,51 млрд, дефицит бюджета на 2021 год в итоге составил 116,7 млн.

В этом году Бердск намерен собрать налоговых и неналоговых доходов размере 973,1 млн рублей или 103,0% от плановых назначений.

Установлен предельный объем муниципального долга Бердска на 2021 года в сумме 364 млн рублей, а на его обслуживание можно потратить не более 9,2 млн.

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