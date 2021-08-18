Боевики "Талибана"* убил мать 4 детей за отказ приготовить им еду

Боевики Талибана* (запрещены в РФ) несколько раз приходили к матери 4 детей с требованием готовить им еду. Когда женщина отказала им в очередной их визит, то они просто забили ее до смерти.
Как рассказала дочь убитой, талибы приходили к ее матери трижды и требовали накормить 15 бойцов. Женщина пыталась объяснить им, что у нее нет средств и возможностей исполнить приказ. По словам дочери, ее мать знала, что талибы придут вновь. Когда они пришли в очередной раз, женщина им отказала. Тогда они повалили ее на землю и начали избивать. Многодетная мать потеряла сознание, а они продолжали ее избивать автоматами.
Девушка просила талибов остановиться. Когда боевики закончили избивать женщину, они кинули гранату в соседнюю комнату и сбежали. Женщина скончалась на месте.
Талибан* - запрещенная в России террористическая организация.