Боевики "Талибана"* убил мать 4 детей за отказ приготовить им еду
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Боевики "Талибана"* убил мать 4 детей за отказ приготовить им еду

12:24:568/18/2021Фото: pixabay
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Боевики избивали ее ногами и автоматами, пока она не умерла.

Боевики убили многодетную мать

Боевики Талибана* (запрещены в РФ) несколько раз приходили к матери 4 детей с требованием готовить им еду. Когда женщина отказала им в очередной их визит, то они просто забили ее до смерти.

Как рассказала дочь убитой, талибы приходили к ее матери трижды и требовали накормить 15 бойцов. Женщина пыталась объяснить им, что у нее нет средств и возможностей исполнить приказ. По словам дочери, ее мать знала, что талибы придут вновь. Когда они пришли в очередной раз, женщина им отказала. Тогда они повалили ее на землю и начали избивать. Многодетная мать потеряла сознание, а они продолжали ее избивать автоматами.

Девушка просила талибов остановиться. Когда боевики закончили избивать женщину, они кинули гранату в соседнюю комнату и сбежали. Женщина скончалась на месте.

Талибан* - запрещенная в России террористическая организация.

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Аноним, 18 августа 2021 5:37:20
Ну вот какие хорошие у нас теперь друзья!Спасибо Лаврову и Путину
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