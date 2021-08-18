10-летний велосипедист попал под колеса кроссовера в Новосибирске

Накануне в Первомайском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Там под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик. Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, все произошло вечером 17 августа.
- В 20:40 минут водитель 1989 года рождения на автомобиле Honda CR-V двигался по улице Марии Ульяновой со стороны улицы Героев Революции в сторону улицы Красный Факел. У дома №8 по улице Марии Ульяновой он совершил наезд на юного велосипедиста, который двигался справа налево по ходу движения автомобиля, - рассказали в полиции.
В результате этого пострадал 10-летний мальчик, который находился вне зоны пешеходного перехода. Его госпитализировали с места ДТП.