10-летний велосипедист попал под колеса кроссовера в Новосибирске
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10-летний велосипедист попал под колеса кроссовера в Новосибирске

12:47:028/18/2021Фото: ГИБДД
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Ребенка госпитализировали с места ДТП с травмами.

Ребенок попал под колеса

Накануне в Первомайском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Там под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик. Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, все произошло вечером 17 августа.

- В 20:40 минут водитель 1989 года рождения на автомобиле Honda CR-V двигался по улице Марии Ульяновой со стороны улицы Героев Революции в сторону улицы Красный Факел. У дома №8 по улице Марии Ульяновой он совершил наезд на юного велосипедиста, который двигался справа налево по ходу движения автомобиля, - рассказали в полиции.

В результате этого пострадал 10-летний мальчик, который находился вне зоны пешеходного перехода. Его госпитализировали с места ДТП.

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