Роберт Де Ниро замечен с загадочной женщиной на фоне горького развода с Грейс Хайтауэр
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Роберт Де Ниро замечен с загадочной женщиной на фоне горького развода с Грейс Хайтауэр

11:13:258/18/2021,Lauryn OverhultzФото: foxnews.com
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Адвокат Де Ниро по разводам недавно заявил, что актер был перегружен работой из-за того, что пытался не отставать от расточительного образа жизни своей жены.

Актер был замечен с загадочной женщиной, когда во вторник покидал французский отель Eden Roc

Роберт де Ниро вызвал романтические слухи, когда отмечал свое 78-летие во Франции.

Актер был замечен с загадочной женщиной, когда во вторник покидал французский отель Eden Roc, чтобы покататься на лодке. Де Ниро и таинственная женщина выглядели непринужденно друг с другом, поддерживая друг друга во время каменистой прогулки к лодке, сообщает foxnews.com.
Двое были замечены идущими рука об руку.

Де Ниро продолжает ожесточенную битву за развод с бывшей женой Грейс Хайтауэр.

Пара поженилась в 1997 году после десяти лет знакомства. Де Ниро и Хайтауэр ненадолго расстались через два года после свадьбы, но со временем все наладилось. Звезда «Таксиста» официально рассталась с Хайтауэр в 2017 году.

Адвокат Де Ниро по разводам недавно заявил, что актер был перегружен работой из-за того, что пытался не отставать от расточительного образа жизни своей  жены.

«Г-ну Де Ниро 77 лет, и, хотя он любит свое ремесло, его не следует заставлять работать в таком огромном темпе только потому, что он вынужден это делать», - сказал адвокат Де Ниро.
Кэролайн Краусс сказала манхэттенскому судье во время виртуального слушания дела о разводе в апреле.

-Когда это прекратится? Когда у него появится возможность не браться за каждый проект, который приходит, и не работать по шесть дней в неделю или по 12 часов в день.

В мае Де Ниро сообщил о своем здоровье после серьезной травмы ноги на съемочной площадке. Актер повредил одну из четырехъядерных мышц во время съемок фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» в Оклахоме.
«Я как-то порвал свой квадроцикл… <Это было> просто перешагнул через что-то, и я просто упал», - сказал Де Ниро в интервью IndieWire. «Боль была мучительной, и теперь мне нужно ее исправить. Но бывает, особенно когда становишься старше, и нужно быть готовым к неожиданным вещам».

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