Евросоюз признал, что талибы выиграли войну
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Евросоюз признал, что талибы выиграли войну

1:35:098/18/2021Фото: pixabay
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Там готовы начать диалог с новыми властями, чтобы не допустить миграционного кризиса.

Евросоюз готов к переговорам с талибами

Евросоюз готов начать диалог с таллибами (запрещены в РФ), но их признание будет зависеть от их действий. Об этом заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС по Афганистану.

- «Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы, - заявил он. - Речь идет только о диалоге, а не о признании власти «Талибана»*.

Также он подчеркнул, что диалог с талибами необходим, чтобы решать насущные задачи, включая обеспечение эвакуации из страны иностранных граждан и местных жителей, желающих покинуть Афганистан. 

«Талибан»* - признанная террористическая и запрещенная в России организация.

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