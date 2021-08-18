Евросоюз признал, что талибы выиграли войну

Евросоюз готов начать диалог с таллибами (запрещены в РФ), но их признание будет зависеть от их действий. Об этом заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС по Афганистану.
- «Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы, - заявил он. - Речь идет только о диалоге, а не о признании власти «Талибана»*.
Также он подчеркнул, что диалог с талибами необходим, чтобы решать насущные задачи, включая обеспечение эвакуации из страны иностранных граждан и местных жителей, желающих покинуть Афганистан.
«Талибан»* - признанная террористическая и запрещенная в России организация.