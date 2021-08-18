Захват Афганистана: Введет ли Россия свои войска для сдерживания "Талибана"*, ответил эксперт

Буквально пару дней назад террористическая организация «Талибан»* (запрещена в РФ) заявила об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Как сообщают СМИ, талибы вели наступление на крупные города Республики на протяжении последних недель. Под контролем оказались и районы, граничащие с другими государствами. Среди них Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан и Туркмения. Рассказываем, что же ждёт Россию от такого «соседства», зайдут ли наши войска на территории Афганистана и как поступит Путин.
Что произошло в Афганистане
15 августа Талибан* вошел в Кабул, после чего объявил «окончание войны» в Афганистане. Талибы потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. А уже 16 августа в Госдепартаменте заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.
17 августа власти США эвакуировали из Афганистана около 1,1 тыс. своих граждан, обладателей вида на жительства в Штатах, а также членов их семей, сообщил представитель Белого дома.
Что касается России, то страна пока отказалась от эвакуации сотрудников посольства. Об этом рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов о ситуации в Кабуле на сегодняшний день.
- Здесь и раньше все взрослое население да и многие подростки имели на руках оружие и в городе было неспокойно. Главное, что талибы, как они сами обещают, настроены на мирный переход власти. Они гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая наше посольство, -добавил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.
При этом мирные жители устроили панику. Они провались в аэропорт, цеплялись за шасси транспортных самолётов США, падали на землю с неба.
Так все-таки чего ждать России?
На вопрос ответил эксперт центра ПРИСП Кирилл Шкилев:
- Очень сильно сомневаюсь, что наши войска зайдут в Афганистан. Это связано с поколением: тем, кто воевал тогда, в те года, сейчас не очень много лет и все прекрасно помнят, что было тогда. Поэтому я думаю, что сейчас ввода войск не будет. Сейчас мы идём по пути дипломатии.
На этот счёт высказывался и министр иностранных дел Сергей Лавров, который считает, что наша страна поддерживает призыв к началу всеобъемлющего диалога в Афганистане.
- Нужно руководствоваться не теми критериями, которые американцы и натовцы пытались в течение 20 лет там внедрить, а руководствоваться нужно уважением к традициям, истории, обычаям всех афганцев. То, что сейчас талибы в Кабуле декларируют и на практике доказывают свою готовность уважать мнение других, — это, я считаю, позитивный сигнал. Они, в частности, сказали, что готовы обсуждать правительство, в котором будут участвовать не только они, но и
другие афганские представители, — отметил глава МИДа.
Что касается будущего России, то здесь эксперт уверен: рисков нет никаких.
- Я думаю, что нет серозных рисков. Если говорить про внутреннюю политику, то это даже хорошо сыграет на выборах предстоящих, это если будет дипломатия. Вопрос про наркотрафик, который поднимается то там, то тут, могу сказать так: этот вопрос и на прекращался. Возможно особое внимание будет уделяться, но я считаю, что этим всегда занимались, — сказал Кирилл Шкилев.
Также он считает, что сейчас глава российского государства не будет планировать встречи с Талибаном.
- Как поступит Путин? Я думаю, что он никаких встреч планировать не будет, по крайней мере пока все это на уровне дипломатии, — подчеркнул Кирилл Шкилев.
«Талибан»* - признан террористической организацией и запрещен в РФ.