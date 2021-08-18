Захват Афганистана: Введет ли Россия свои войска для сдерживания "Талибана"*, ответил эксперт
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Захват Афганистана: Введет ли Россия свои войска для сдерживания "Талибана"*, ответил эксперт

1:27:438/18/2021,Дарья КостинаФото: reuters.com
0

Талибы вели наступление на крупные города Республики на протяжении последних недель. Под контролем оказались и районы, граничащие с другими государствами. Среди них Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан и Туркмения. Рассказываем, что же ждёт Россию от такого «соседства», зайдут ли наши войска на территории Афганистана и как поступит Путин.

Многие беженцы погибли в давке

Буквально пару дней назад террористическая организация «Талибан»* (запрещена в РФ) заявила об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Как сообщают СМИ, талибы вели наступление на крупные города Республики на протяжении последних недель. Под контролем оказались и районы, граничащие с другими государствами. Среди них Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан и Туркмения. Рассказываем, что же ждёт Россию от такого «соседства», зайдут ли наши войска на территории Афганистана и как поступит Путин.

Что произошло в Афганистане

15 августа Талибан* вошел в Кабул, после чего объявил «окончание войны» в Афганистане. Талибы потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. А уже 16 августа в Госдепартаменте заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

17 августа власти США эвакуировали из Афганистана около 1,1 тыс. своих граждан, обладателей вида на жительства в Штатах, а также членов их семей, сообщил представитель Белого дома.
Что касается России, то страна пока отказалась от эвакуации сотрудников посольства. Об этом рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов о ситуации в Кабуле на сегодняшний день.

- Здесь и раньше все взрослое население да и многие подростки имели на руках оружие и в городе было неспокойно. Главное, что талибы, как они сами обещают, настроены на мирный переход власти. Они гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая наше посольство, -добавил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

При этом мирные жители устроили панику. Они провались в аэропорт, цеплялись за шасси транспортных самолётов США, падали на землю с неба.

Так все-таки чего ждать России?

На вопрос ответил эксперт центра ПРИСП Кирилл Шкилев:

- Очень сильно сомневаюсь, что наши войска зайдут в Афганистан. Это связано с поколением: тем, кто воевал тогда, в те года, сейчас не очень много лет и все прекрасно помнят, что было тогда. Поэтому я думаю, что сейчас ввода войск не будет. Сейчас мы идём по пути дипломатии.

На этот счёт высказывался и министр иностранных дел Сергей Лавров, который считает, что наша страна поддерживает призыв к началу всеобъемлющего диалога в Афганистане.

- Нужно руководствоваться не теми критериями, которые американцы и натовцы пытались в течение 20 лет там внедрить, а руководствоваться нужно уважением к традициям, истории, обычаям всех афганцев. То, что сейчас талибы в Кабуле декларируют и на практике доказывают свою готовность уважать мнение других, — это, я считаю, позитивный сигнал. Они, в частности, сказали, что готовы обсуждать правительство, в котором будут участвовать не только они, но и
другие афганские представители, — отметил глава МИДа.

Что касается будущего России, то здесь эксперт уверен: рисков нет никаких.

- Я думаю, что нет серозных рисков. Если говорить про внутреннюю политику, то это даже хорошо сыграет на выборах предстоящих, это если будет дипломатия. Вопрос про наркотрафик, который поднимается то там, то тут, могу сказать так: этот вопрос и на прекращался. Возможно особое внимание будет уделяться, но я считаю, что этим всегда занимались, — сказал Кирилл Шкилев.

Также он считает, что сейчас глава российского государства не будет планировать встречи с Талибаном.

- Как поступит Путин? Я думаю, что он никаких встреч планировать не будет, по крайней мере пока все это на уровне дипломатии, — подчеркнул Кирилл Шкилев.

«Талибан»* - признан террористической организацией и запрещен в РФ.

19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Мать отбивала дочь от разъяренной птицы и не спасла
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Держал в подвале: кем оказался похититель школьницы на Алтае
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
7 погибли сразу: ополченец расстрелял своих в ДНР
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Ей было 31: в озере нашли тумбочку с телом девушки
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Собчак резко высказалась об Алине Кабаевой
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
войскаафганистанталибанармия США
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Боитесь войны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Захват Афганистана: Введет ли Россия свои войска для сдерживания "Талибана"*, ответил эксперт
1:27:43 8/18/2021
Захват Афганистана: Введет ли Россия свои войска для сдерживания "Талибана"*, ответил эксперт
Какой сегодня мусульманский праздник: 18 августа – два больших праздника мусульман
1:20:06 8/18/2021
Какой сегодня мусульманский праздник: 18 августа – два больших праздника мусульман
БердскДо коммунальщиков дозвониться жителям Бердска станет проще: КБУ открывает колл-центр
1:13:14 8/18/2021
До коммунальщиков дозвониться жителям Бердска станет проще: КБУ открывает колл-центр
БердскПо этапу отправили убивших ради Peugeot Ирину Синельникову из Бердска: Апелляционный суд оставил приговор в силе
12:55:06 8/18/2021
По этапу отправили убивших ради Peugeot Ирину Синельникову из Бердска: Апелляционный суд оставил приговор в силе
10-летний велосипедист попал под колеса кроссовера в Новосибирске
12:47:02 8/18/2021
10-летний велосипедист попал под колеса кроссовера в Новосибирске
БердскКредит в 90 млн рублей для покрытия дефицита бюджета берет власть Бердска под 9% годовых
12:42:24 8/18/2021
Кредит в 90 млн рублей для покрытия дефицита бюджета берет власть Бердска под 9% годовых
БердскОператор-наладчик станка с ЧПУ, фасовщик вакансии, Бердск
12:30:26 8/18/2021
Оператор-наладчик станка с ЧПУ, фасовщик вакансии, Бердск
Боевики "Талибана"* убил мать 4 детей за отказ приготовить им еду
12:24:56 8/18/2021
Боевики "Талибана"* убил мать 4 детей за отказ приготовить им еду
Можно ли 18 августа работать на огороде и ходить на кладбище?
12:20:59 8/18/2021
Можно ли 18 августа работать на огороде и ходить на кладбище?
Суд Москвы арестовал кассира, который присвоил 12 млн рублей и хотел сбежать из страны
12:13:32 8/18/2021
Суд Москвы арестовал кассира, который присвоил 12 млн рублей и хотел сбежать из страны