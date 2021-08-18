Сдавшая ЕГЭ в 8 лет девочка из Москвы не смогла поступить в МГУ

Жительница Москвы Алиса Теплякова, которая в 8 лет сдала Единый госэкзамен не смогла поступить в МГУ на факультет психологии. Это следует из приказа о зачислении.
Ранее ректор МГУ, академик Виктор Садовничий заявил журналистам, что Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете.
Ранее Рособрнадзор сообщил, что девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. СМИ писали, что она планирует поступать на факультет психологии МГУ. В вузе выражали готовность принять такую студентку, если она справится с вступительными испытаниями.