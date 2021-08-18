Великое Преображение Господне: Почему 19 августа каждый обязательно-обязательно должен посетить кладбище и что принести на могилы близких

В крупные праздники православной церкви довольно часто существую традиции, которые связаны с посещение кладбища. В какие то праздники, например, на Пасху, посещать кладбище строго запрещено, поскольку этот праздник посвящен не мертвым, а победе жизни над смертью. Есть праздники, когда посещение кладбища прямо рекомендовано.
Такой же вопрос перед православными часто встает на Преображение Господне, поскольку он также относится к самым значимым праздникам в церковном календаре - таких всего 12 и называются они поэтому двунадесятыми. Считается, что сегодня небеса открыты для просьб верующих и все-все молитвы будут услышаны.
На Преображение нет особых традиций и запретов, так или иначе связанных с кладбищем или поминовениями. Поэтому посетить могилы близких не запрещается, но желательно сначала уделить время празднику - побывать в храме на праздничной литургии. То есть надо правильно расставлять приоритеты. После Литургии можно помолиться за упокой о своих усопших, подать записку и поставить свечи. Можно свечу купить для могилки - чтобы зажечь ее там и помолиться еще раз.
Говорят, что посетить кладбище обязательно должны родители умерших детей. И оставить на могилке освященные яблочки. Священники говорят, что нет таких церковных правил и это все суеверия. Также суеверием является то, что до Второго спаса родителям умерших детей нельзя есть яблоки, иначе ребенку на небесах не достанется райского яблочка из рук апостола Петра, которые он в этот праздник собирает и раздает детям. Не верьте в предрассудки.
На могилы нельзя приносить никаких продуктов питания и угощений. Если вы хотите, чтобы ваших умерших помянули большее количество людей - угостите яблоком нищего у храма и попросите помолиться за упокой вашего усопшего. Это будет лучшим поминовением. А за деток нужно молиться поминальными молитвами - им больше ничего от нас не нужно.
Оставлять еду и алкоголь на могилах строго запрещено - это отголоски языческих традиций и соблюдая их вы добавляете греха своей душе и душе ваших умерших. На могилку можно принести цветы, свечу, помолиться там и убраться.