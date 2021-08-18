Амеба съела мозг мальчика за несколько дней после купания в озере

В Калифорнии умер 7 летний ребенок, который заразился амебой, поедающей мозг во во время купания в озере. Дэвид Прюитт скончался от первичного амебного менингоэнцефалита 7 августа, рассказала его тетя Кристал Хейли. Как стало известно, ребенка доставили в больницу 30 июля. Некоторое время он находился там с тяжелым отеком мозга.
Инфекция чрезвычайно редка, и с 1971 года в Калифорнии было зарегистрировано только 10 случаев заболевания, сообщило Агентство здравоохранения округа Техама в пресс-релизе от 4 августа. В нем говорилось, что мальчик, вероятно, заразился в озере в округе Техама. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, паразит, называемый Naegleria fowleri, обычно заражает людей, когда зараженная вода попадает в их организм через нос.
Заражение обычно происходит, когда люди плавают или ныряют в теплых пресноводных местах, таких как озера и реки. В редких случаях люди могут заразиться, если теплая вода из бассейна, который не был должным образом обработан хлором, попадет в нос, говорится в сообщении CDC.
На первой стадии болезни человека мучают головные боли, тошнота и рвота.