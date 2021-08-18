Яблочный спас-2021: пять важных запретов и три главнейших дела в светлый день
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Яблочный спас-2021: пять важных запретов и три главнейших дела в светлый день

4:20:438/18/2021Фото: pxhere
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Не разрешается в этот день заниматься работой, но здесь церковь имеет оговорку, что работать нельзя только в то время, когда идет праздничная служба.

яблоки
Освященными яблоками принято угощать детей, нищих и больных

Второй спас августа называется Яблочным. Этот праздник официально в церкви называется Преображением Господним и всегда отмечается в период Успенского поста - 19 августа.

Всенощная к празднику начинается еще с вечера 18 августа, а утром продолжается праздничная литургия. Самая главная традиция верующих - посетить праздничную службу. Тем, кто содержит сад, благоприятно приносить на службу свой урожай - там мы благодарим Бога за то, что позволил нам вырастить и собрать урожай. Собранным урожаем обязательно принято делить с окружающими, поэтому очень благоприятно часть принесенных продуктов оставлять в храме для нуждающихся, а часть забирать домой, чтобы угостить своих родных и близких.

Очень хорошо в этот день заниматься любой благотворительностью - Господь всегда воздает нам по нашим делам. Жадничать сегодня строго запрещено.

После службы верующие семьями собираются за праздничной трапезой, к которой, несмотря на пост, сегодня можно подать рыбные блюда. Но преимущественно на столах сегодня блюда с яблоками - праздничные пироги (постные) коврижки, варенья из яблок, компоты, запеченные яблоки в духовке. Принято было начинать трапезу именно с яблочка из храма.

Запреты на Яблочный спас или Преображение Господне

Поскольку этот праздник всегда выпадает на период строгого Успенского поста, то даже в такой праздник запрещено мясо, яйца и молочные блюда. В честь значимости такого события церковь сегодня разрешает послабление в виде рыбных блюд.

Запрещается устраивать шумные веселые застолья, нельзя употреблять алкоголь в неразумных количествах. Вообще во время поста в те дни, когда можно пить вино, его пьют в очень малых дозах, часто разбавляя обычной водой.

Не разрешается в этот день заниматься работой, но здесь церковь имеет оговорку, что работать нельзя только в то время, когда идет праздничная служба. То есть вместо посещения службы нельзя отдавать предпочтение физической работе. Все повседневные дела разрешаются, но самый тяжёлый физический труд люди предпочитали откладывать на другой день.

Строго запрещается сегодня жадничать, ни с кем не делиться своим урожаем, отказывать в помощи и игнорировать нищих. Положено относиться с любовью к ближним независимо от их статуса и положения.

В народе часто встречается мнение, что сегодня с яблоками разрешено проводить всяческие обряды и ритуалы, гадания, а также осуществлять какие-либо другие действия, которые никак не связанные с церковью. Священнослужители напоминают, что выполнять такие действия, связанные с магией и потусторонними силами, строго запрещается в любой день года, а в такие крупные церковные праздники это особенно грешно.

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