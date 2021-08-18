Пьяный сибиряк отрезал голову своему знакомому и выбросил ее на улицу в Новосибирске

Следственный комитет в Новосибирске завершил расследование уголовного дела по факту убийства местного жителя. Как выяснили следователи, 3 января 2021 года в одной из квартир дома по улице Иванова в Советском районе женщина обнаружила тело 48-летнего хозяина без головы. На место сразу же выехали правоохранители.
Стражи порядка проверили придомовую территорию и нашли голову погибшего в полиэтиленовом пакете. В ходе расследования выяснилось, что 31 декабря между погибшим и его 51-летним знакомым произошла ссора во время совместного застолья. Подозреваемый повалил друга на пол, оглушил его, нашел в квартире нож и отрезал голову. После этого мужчина убежал.
Обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время дело направлено в суд.