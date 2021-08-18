Может редакции добавить ещё одну рубрику - Религиозные новости?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал" Злой:
Уважаемая редакция КБС! Являюсь Вашим постоянным читателем. Новости нашего городка вычитываю именно с Вашего сайта. Есть хороши и плохие, есть интересные и не очень. И вот к последним, по моему мнению, относятся новости на религиозную тематику! Мне, как человеку светскому, ну совсем не интересно, что православные практически каждый день отмечают церковный праздник и не должны в этот день работать! Почти каждый день на эту тему несколько заметок!
Раньше, ну год или два назад, такого не было. Максимум Пасха, Курбан Байрам, Рождество! А сейчас... У вас де есть рубрики: Все новости, Новости Бердска, Народные новости, Каталог фирм, Недвижимость, Работа, Афиша. Может добавить ещё одну - Религиозные новости (ну или что-то подобное)? Я ничего не имею против религии, и не пытаюсь никого оскорбить! Ведь верить или не верить, и в кого верить - пусть каждый человек решает сам! Но, повторюсь, мне как атеисту, такое обилие новостей от церкви не интересно! Я бы лучше почитал больше городских спортивных новости или новости культуры Бердска! Неужели у нас таковых нет? С уважением, Ваш постоянный читатель.