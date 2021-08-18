Полицейские скрутили пенсионера, который собрался умирать в аэропорту Внуково
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Полицейские скрутили пенсионера, который собрался умирать в аэропорту Внуково

2:40:238/18/2021Фото: скрин с видео
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Мужчина пропустил рейс в Якутию и устроил дебош в воздушной гавани.

Мужчина кричал и матерился

17 августа в аэропорту Внуково произошло ЧП. Там сотрудники полиции скрутили пожилого мужчину. Видео инцидента разошлось по соцсетям. Как сообщает паблик @djiikey, мужчина пропустил рейс Москва- Якутск авиакомпании "Якутия". Он три дня не мог вылететь домой. Мужчина узнал, что его рейс улетел без него, так как авиакомпания якобы не оповестила его о вылете. Нервы у пассажира сдали, и он начал кричать на представителей авиакомпании, а те вызвали полицию.

Как видно на кадрах, мужчина кричит, что умирает и ругается матом.

- Детали и обстоятельства задержания мужчины в аэропорту "Внуково" выясняются. Запрошены сведения у Минтранса Якутии, авиакомпании "Якутия", аэропорта "Внуково»", - сообщает ЦУР Якутии.

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