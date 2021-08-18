Полицейские скрутили пенсионера, который собрался умирать в аэропорту Внуково

17 августа в аэропорту Внуково произошло ЧП. Там сотрудники полиции скрутили пожилого мужчину. Видео инцидента разошлось по соцсетям. Как сообщает паблик @djiikey, мужчина пропустил рейс Москва- Якутск авиакомпании "Якутия". Он три дня не мог вылететь домой. Мужчина узнал, что его рейс улетел без него, так как авиакомпания якобы не оповестила его о вылете. Нервы у пассажира сдали, и он начал кричать на представителей авиакомпании, а те вызвали полицию.
Как видно на кадрах, мужчина кричит, что умирает и ругается матом.
- Детали и обстоятельства задержания мужчины в аэропорту "Внуково" выясняются. Запрошены сведения у Минтранса Якутии, авиакомпании "Якутия", аэропорта "Внуково»", - сообщает ЦУР Якутии.