Еще 12 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Новосибирской области

Сегодня, 18 августа, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о зараженных. Так, за последние сутки в регионе выявили 184 заболевших.
Скончались еще двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 63 и 98 лет и женщины в возрасте 55, 60, 69, 70, 73, 79, 82, 85 лет и две женщины в возрасте 63 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 522 человека.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 670 пациентов, в том числе 39 детей. В отделениях реанимации находятся 190 человек. На ИВЛ – 19 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 2 297 622 теста на коронавирус.