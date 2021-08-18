В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
Народ, где в Бердске можно купить кукурузу сорта бондюэль в початках? То, что сейчас продают, это не бондюэль.
То, что сейчас продают, это не бондюэль.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
Народ, где в Бердске можно купить кукурузу сорта бондюэль в початках? То, что сейчас продают, это не бондюэль.
От редакции
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