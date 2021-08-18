Где в Бердске можно купить кукурузу сорта бондюэль в початках?
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Где в Бердске можно купить кукурузу сорта бондюэль в початках?

2:35:288/18/2021
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То, что сейчас продают, это не бондюэль.

Начался сезон кукурузы

В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:

Народ, где в Бердске можно купить кукурузу сорта бондюэль в початках? То, что сейчас продают, это не бондюэль.

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