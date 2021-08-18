Афганистан может стать «второй школой джихадизма» после победы Талибана*
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Афганистан может стать «второй школой джихадизма» после победы Талибана*

11:32:408/18/2021,Chris MassaroФото: foxnews.com
0

ООН: «Талибан* и Аль-Каида* остаются в тесном союзе и не демонстрируют никаких признаков разрыва отношений»

Боевики Талибана берут под свой контроль президентский дворец Афганистана после того, как президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, в Кабуле, Афганистан, в воскресенье, 15 августа 2021 года

Самым большим неизвестным является то, каковы на самом деле отношения Талибана* с Аль-Каидой*.
Обескураживающее окончание самой продолжительной войны Америки вызывает ряд вопросов о политике национальной безопасности США в Центральной Азии и о будущем только что созданного правительства Талибана в Афганистане, сообщает foxnews.com.
Возможно, самым большим неизвестным среди вакуума власти и неразберихи с выводом американских войск является то, каковы на самом деле отношения Талибана с Аль-Каидой через 20 лет после укрытия террористической группировки, которая спланировала и координировала террористическую атаку 11 сентября на Всемирный торговый центр и Пентагон.

Дохинское соглашение 2020 г., переговоры, заключенные специальным посланником Афганистана Залмаем Халилзадом при бывшем президенте Трампе, заложили основу для вывода всех сил США в обмен на обещание талибов не допустить, чтобы какая-либо террористическая организация использовала территорию Афганистана для угрозы или нападения на Соединенные Штаты или их союзников.
Представители Талибана заверили, что не позволят какой-либо террористической группировке организовать атаку с афганской территории, но остается неясным, существует ли у Талибана структура стимулов, чтобы помешать Аль-Каиде или любой другой группе использовать афганскую землю в качестве террористов. тренировочный лагерь.

«Не ясно, что талибы, которые стремятся к международному признанию и легитимности, будут терпеть или поощрять прямые нападения на США со стороны «Аль-Каиды» или других экстремистских группировок, базирующихся в Афганистане », - сказала Fox News основатель и президент Института изучения войны Кимберли Каган.

Каган, служившая в Кабуле с 2010 по 2012 год в составе командиров Международных сил содействия безопасности, подчеркнула, что мировое джихадистское движение, вероятно, и дальше будет исходить из Афганистана.

«Это не означает, что« Аль-Каида» и другие группировки не поддержат глобальное джихадистское движение из Афганистана», - сказала она.
«Даже если Талибан сможет или захочет помешать Аль-Каиде планировать или совершать атаки из Афганистана, Аль-Каида продолжает оставаться лидером глобального джихадистского движения и будет распространять свои возможности от Афганистана до глобальных филиалов».
Многие политики и эксперты сомневаются, сможет ли Талибан когда-либо формально разорвать свои давние связи с Аль-Каидой. Согласно отчету Организации Объединенных Наций по мониторингу, опубликованному в июне, «Талибан и Аль-Каида остаются в тесном союзе и не демонстрируют никаких признаков разрыва отношений».

В докладе также упоминается, что связи талибов с «Аль-Каидой» «стали глубже в результате личных уз брака и совместного партнерства в борьбе, теперь скрепленных связями второго поколения».

Хотя в докладе ООН отмечается, что Аль-Каида поддерживала минимальные и скрытые контакты с Талибаном, чтобы они не препятствовали переговорной позиции Талибана с Соединенными Штатами, в нем также четко указывается, что лидеры Талибана консультировались с лидерами Аль-Каиды в течение почти двухлетних переговоров с

Аль-Каида присягнула лидеру талибов мулле Омару в 1990-х годах в обмен на убежище в Афганистане, а мулла Омар отказался передать Усаму бен Ладена властям США после 11 сентября.

Афганцы забираются на самолет в кабульском аэропорту 16 августа 2021 года, после потрясающе быстрого прекращения 20-летней войны в Афганистане, когда тысячи людей напали на городской аэропорт, пытаясь спастись бегством от опасной жесткой линии группы. исламистского правления. (ВАКИЛ КОХСАР / AFP через Getty Images)

Дохинское соглашение 2020 года не включало никаких механизмов принуждения или мониторинга, чтобы заставить Талибан выполнять свои свободные обязательства по предотвращению будущих террористических атак, а доверие к фундаменталистской группировке практически отсутствует.
Также неясно, насколько талибы реформировались или смягчились с момента своего предыдущего деспотического средневекового правления в Афганистане с 1996 по 2001 год.

Когда талибы впервые пришли к власти в 1996 году сразу после военной победы над соперничающими группировками моджахедов в войне постсоветской гражданской эпохи, талибы объявили Афганистан исламским эмиратом.

Придя к власти, талибы строго толковали законы шариата. Женщин заставляли носить паранджу и запрещали посещать школу или работать, телевидение и музыка в западном стиле были запрещены, а публичные казни проводились на футбольном стадионе.

«Что бы Талибан ни говорил на словах, мы можем видеть в их действиях, что Талибан сохранил ту же идеологию - насилие, жестокость, угнетение - что было его визитной карточкой в ​​1990-е годы - и не изменилось», - сказал Каган.

Представители Талибана сделали публичные заявления, в которых пообещали уважать права женщин и этнических и религиозных меньшинств.
Однако имеется мало свидетельств того, что талибы коренным образом изменили свое жесткое экстремистское толкование ислама.

В своем обращении к нации в понедельник днем ​​президент Байден заявил, что у США в 2001 году в Афганистане стояли две четкие цели: преследовать тех, кто несет ответственность за теракты, и обеспечить, чтобы Афганистан не использовался в качестве плацдарма для нового нападения на США.

«Мы сделали это. Мы сильно деградировали« Аль-Каиду» в Афганистане», - сказал Байден. "Мы никогда не прекращали охоту на Усаму бен Ладена, и мы его получили. Это было более десяти лет назад ".

Далее президент сказал, что миссия в Афганистане все те годы назад никогда не заключалась в построении нации или создании единого и централизованного демократического государства. Главная цель Америки - разрушить тренировочные лагеря террористов Аль-Каиды и предотвратить еще одну атаку 11 сентября на США - в основном была достигнута.

Однако Каган, как и многие другие, опасается, что Афганистан станет тем, что она называет «второй школой джихадизма» вместе с Сирией, куда филиалы «Аль-Каиды» посылают своих бойцов.

Вернувшись в Вашингтон, остаются неясными более широкие внутренние последствия выхода США из Афганистана и мучительные и отчаянные сцены из кабульского международного аэропорта имени Хамида Карзая.

«Холодная правда заключается в том, что американцы гораздо больше заботятся о защите от терроризма, чем о гуманитарном кошмаре, разворачивающемся в Афганистане», - Макс Абрамс, об этом Fox News сообщил эксперт по терроризму и профессор политологии Северо-Восточного университета.

"Это означает, что американцы могут терпимо относиться к Талибану даже в Кабуле, если он не помогает Аль-Каиде в совершении терроризма за пределами региона. Я не вижу, чтобы США вернулись в Афганистан, если не произойдет еще одно нападение с массовыми жертвами на родину. Я надеюсь, что талибы понимают эту иерархию американских внешнеполитических интересов », - добавил Абрамс.
На данный момент нет никаких сигналов о том, как талибы планируют управлять Афганистаном. Ясно то, что салафитско-джихадистские группы по всему миру, многие из которых уже сделали публичные заявления, поздравляя Талибан,
воодушевлены военной победой талибов и будут использовать свой успех в качестве образца для продолжения своей борьбы в мировом джихадистском движении.

«Ничто так не показывает ценность присутствия американских войск, как отсутствие американских войск, как мы видели в прошлом месяце», - предупредил Каган.

Талибан* - запрещенная на территории России организация. Признана экстремистской. 

Аль-Каида* - запрещенная на территории России организация. Признана экстремистской. 

19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Мать отбивала дочь от разъяренной птицы и не спасла
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
14-летняя чемпионка ОИ отказалась от 3 миллиардов
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Откуда берется ненавистное «пузико» в среднем возрасте
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
Влияние арбуза на организм переболевших COVID: что происходит
Держал в подвале: кем оказался похититель школьницы на Алтае
афганистанмусульманевывод войскДжо Байден
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп на 22 августа в уникальнейшее Полнолуние в Водолее: как шанс дает каждому Голубая луна
11:23:34 8/18/2021
Гороскоп на 22 августа в уникальнейшее Полнолуние в Водолее: как шанс дает каждому Голубая луна
Как ухаживать за розой Кордана в саду и в домашних условиях
11:20:33 8/18/2021
Как ухаживать за розой Кордана в саду и в домашних условиях
По анализу крови теперь можно определить, будет ли пациент страдать от «длительного коронавируса»
11:17:18 8/18/2021
По анализу крови теперь можно определить, будет ли пациент страдать от «длительного коронавируса»
Роберт Де Ниро замечен с загадочной женщиной на фоне горького развода с Грейс Хайтауэр
11:13:25 8/18/2021
Роберт Де Ниро замечен с загадочной женщиной на фоне горького развода с Грейс Хайтауэр
Видео задержания четвертого беглого арестанта опубликовало МВД: Пятого еще ищут
11:10:48 8/18/2021
Видео задержания четвертого беглого арестанта опубликовало МВД: Пятого еще ищут
Без вести пропала 2-летняя Людмила: СК возбудил дело об убийстве
10:53:28 8/18/2021
Без вести пропала 2-летняя Людмила: СК возбудил дело об убийстве
Упал в штопор: Причину крушения военного самолета Ил-112В назвал эксперт. Смотрите видео с места катастрофы
10:27:36 8/18/2021
Упал в штопор: Причину крушения военного самолета Ил-112В назвал эксперт. Смотрите видео с места катастрофы
Помидоры в снегу: удивительно вкусный рецепт
10:20:46 8/18/2021
Помидоры в снегу: удивительно вкусный рецепт
Подозреваемого в надругательстве над 10-летним мальчиком арестовали: Педофил уже сидел за убийство
10:06:26 8/18/2021
Подозреваемого в надругательстве над 10-летним мальчиком арестовали: Педофил уже сидел за убийство
БердскГубернатор Травников наградил работника Бердского электромеханического завода высоким званием
9:49:04 8/18/2021
Губернатор Травников наградил работника Бердского электромеханического завода высоким званием