Афганистан может стать «второй школой джихадизма» после победы Талибана*

Самым большим неизвестным является то, каковы на самом деле отношения Талибана* с Аль-Каидой*.
Обескураживающее окончание самой продолжительной войны Америки вызывает ряд вопросов о политике национальной безопасности США в Центральной Азии и о будущем только что созданного правительства Талибана в Афганистане, сообщает foxnews.com.
Возможно, самым большим неизвестным среди вакуума власти и неразберихи с выводом американских войск является то, каковы на самом деле отношения Талибана с Аль-Каидой через 20 лет после укрытия террористической группировки, которая спланировала и координировала террористическую атаку 11 сентября на Всемирный торговый центр и Пентагон.
Дохинское соглашение 2020 г., переговоры, заключенные специальным посланником Афганистана Залмаем Халилзадом при бывшем президенте Трампе, заложили основу для вывода всех сил США в обмен на обещание талибов не допустить, чтобы какая-либо террористическая организация использовала территорию Афганистана для угрозы или нападения на Соединенные Штаты или их союзников.
Представители Талибана заверили, что не позволят какой-либо террористической группировке организовать атаку с афганской территории, но остается неясным, существует ли у Талибана структура стимулов, чтобы помешать Аль-Каиде или любой другой группе использовать афганскую землю в качестве террористов. тренировочный лагерь.
«Не ясно, что талибы, которые стремятся к международному признанию и легитимности, будут терпеть или поощрять прямые нападения на США со стороны «Аль-Каиды» или других экстремистских группировок, базирующихся в Афганистане », - сказала Fox News основатель и президент Института изучения войны Кимберли Каган.
Каган, служившая в Кабуле с 2010 по 2012 год в составе командиров Международных сил содействия безопасности, подчеркнула, что мировое джихадистское движение, вероятно, и дальше будет исходить из Афганистана.
«Это не означает, что« Аль-Каида» и другие группировки не поддержат глобальное джихадистское движение из Афганистана», - сказала она.
«Даже если Талибан сможет или захочет помешать Аль-Каиде планировать или совершать атаки из Афганистана, Аль-Каида продолжает оставаться лидером глобального джихадистского движения и будет распространять свои возможности от Афганистана до глобальных филиалов».
Многие политики и эксперты сомневаются, сможет ли Талибан когда-либо формально разорвать свои давние связи с Аль-Каидой. Согласно отчету Организации Объединенных Наций по мониторингу, опубликованному в июне, «Талибан и Аль-Каида остаются в тесном союзе и не демонстрируют никаких признаков разрыва отношений».
В докладе также упоминается, что связи талибов с «Аль-Каидой» «стали глубже в результате личных уз брака и совместного партнерства в борьбе, теперь скрепленных связями второго поколения».
Хотя в докладе ООН отмечается, что Аль-Каида поддерживала минимальные и скрытые контакты с Талибаном, чтобы они не препятствовали переговорной позиции Талибана с Соединенными Штатами, в нем также четко указывается, что лидеры Талибана консультировались с лидерами Аль-Каиды в течение почти двухлетних переговоров с
Аль-Каида присягнула лидеру талибов мулле Омару в 1990-х годах в обмен на убежище в Афганистане, а мулла Омар отказался передать Усаму бен Ладена властям США после 11 сентября.
Дохинское соглашение 2020 года не включало никаких механизмов принуждения или мониторинга, чтобы заставить Талибан выполнять свои свободные обязательства по предотвращению будущих террористических атак, а доверие к фундаменталистской группировке практически отсутствует.
Также неясно, насколько талибы реформировались или смягчились с момента своего предыдущего деспотического средневекового правления в Афганистане с 1996 по 2001 год.
Когда талибы впервые пришли к власти в 1996 году сразу после военной победы над соперничающими группировками моджахедов в войне постсоветской гражданской эпохи, талибы объявили Афганистан исламским эмиратом.
Придя к власти, талибы строго толковали законы шариата. Женщин заставляли носить паранджу и запрещали посещать школу или работать, телевидение и музыка в западном стиле были запрещены, а публичные казни проводились на футбольном стадионе.
«Что бы Талибан ни говорил на словах, мы можем видеть в их действиях, что Талибан сохранил ту же идеологию - насилие, жестокость, угнетение - что было его визитной карточкой в 1990-е годы - и не изменилось», - сказал Каган.
Представители Талибана сделали публичные заявления, в которых пообещали уважать права женщин и этнических и религиозных меньшинств.
Однако имеется мало свидетельств того, что талибы коренным образом изменили свое жесткое экстремистское толкование ислама.
В своем обращении к нации в понедельник днем президент Байден заявил, что у США в 2001 году в Афганистане стояли две четкие цели: преследовать тех, кто несет ответственность за теракты, и обеспечить, чтобы Афганистан не использовался в качестве плацдарма для нового нападения на США.
«Мы сделали это. Мы сильно деградировали« Аль-Каиду» в Афганистане», - сказал Байден. "Мы никогда не прекращали охоту на Усаму бен Ладена, и мы его получили. Это было более десяти лет назад ".
Далее президент сказал, что миссия в Афганистане все те годы назад никогда не заключалась в построении нации или создании единого и централизованного демократического государства. Главная цель Америки - разрушить тренировочные лагеря террористов Аль-Каиды и предотвратить еще одну атаку 11 сентября на США - в основном была достигнута.
Однако Каган, как и многие другие, опасается, что Афганистан станет тем, что она называет «второй школой джихадизма» вместе с Сирией, куда филиалы «Аль-Каиды» посылают своих бойцов.
Вернувшись в Вашингтон, остаются неясными более широкие внутренние последствия выхода США из Афганистана и мучительные и отчаянные сцены из кабульского международного аэропорта имени Хамида Карзая.
«Холодная правда заключается в том, что американцы гораздо больше заботятся о защите от терроризма, чем о гуманитарном кошмаре, разворачивающемся в Афганистане», - Макс Абрамс, об этом Fox News сообщил эксперт по терроризму и профессор политологии Северо-Восточного университета.
"Это означает, что американцы могут терпимо относиться к Талибану даже в Кабуле, если он не помогает Аль-Каиде в совершении терроризма за пределами региона. Я не вижу, чтобы США вернулись в Афганистан, если не произойдет еще одно нападение с массовыми жертвами на родину. Я надеюсь, что талибы понимают эту иерархию американских внешнеполитических интересов », - добавил Абрамс.
На данный момент нет никаких сигналов о том, как талибы планируют управлять Афганистаном. Ясно то, что салафитско-джихадистские группы по всему миру, многие из которых уже сделали публичные заявления, поздравляя Талибан,
воодушевлены военной победой талибов и будут использовать свой успех в качестве образца для продолжения своей борьбы в мировом джихадистском движении.
«Ничто так не показывает ценность присутствия американских войск, как отсутствие американских войск, как мы видели в прошлом месяце», - предупредил Каган.
Талибан* - запрещенная на территории России организация. Признана экстремистской.
Аль-Каида* - запрещенная на территории России организация. Признана экстремистской.