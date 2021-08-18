Мать задушила дочь и устроила самосожжение. Все подробности трагедии обгоревших тел в Ленинградской области
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Мать задушила дочь и устроила самосожжение. Все подробности трагедии обгоревших тел в Ленинградской области

3:12:588/18/2021Фото: Соцсети
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Пожизненное лишение свободы- максимальное наказание по возбужденному делу.

Женщина была в депрессии из-за ребенка

В конце прошлой недели, 15 августа, 60-летний житель Санкт-Петербурга в лесном массиве под Выборгом обнаружил два обугленных тела. Останки женщины и малолетнего ребёнка нашли недалеко от железнодорожной станции "Платформа" 63-й километр.

Мужчина рассказал, что он отправился в лес за грибами, там его внимание привлекло частично обгоревшее дерево, подойдя к которому местный житель и обнаружил останки. По его словам он испугался подходить ближе к месту, поэтому сразу вызвал полицию к месту трагедии.

СУ СКР по Ленобласти сообщает, что рядом с трупами специалисты обнаружили зажигалку, крышку от канистры, оплавленный мобильный телефон, кассовый чек, связку ключей, две ложки, провод, крест и медальон. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье “Убийство двух и более лиц”.

Как пишет издание Mosaica.ru погибшими оказалась 33-летняя женщина и её двухлетняя дочь. По предварительной информации, женщина жила в Москве, а в Ленинградскую область приехала в гости к родственникам.

По предположениям, женщина задушила собственного ребёнка проводом от телефона, упаковала тело в сумку и на такси поехала в магазин, где купила канистру. После подозреваемая отправилась на заправку, там она приобрела бензин и зажигалку. Затем она попросила таксиста отвезти её в лес, где и устроила самосожжение.

Также по информации из сети удалось выяснить, что женщина после развода с первым мужем встретила новую любовь и родила дочку. Но, к сожалению, девочка родилась с редким генетическим заболеванием. На этой почве у матери стали развиваться психические отклонения, которые могли привести к случившемуся.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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