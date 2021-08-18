Набор сотрудников ведет компания «Форвард» в Бердске и Искитиме
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Набор сотрудников ведет компания «Форвард» в Бердске и Искитиме

3:05:498/18/2021Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
0

На территории «Сибантрацит», в связи с расширением производства открыты вакансии от компании ООО «Форвард».


Кабаева объяснила провал России в художественной гимнастике на ОИ
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Мать отбивала дочь от разъяренной птицы и не спасла
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В Японии рассказали о «горькой пилюле» для Зеленского
Что талибы обещают сделать с женщинами Афганистана
Талибы заявили, что ждёт посольство России в Кабуле
Талибы сказали, когда будут казнить афганцев
вакансииработавакансии Бердска и Искитима
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНабор сотрудников ведет компания «Форвард» в Бердске и Искитиме
3:05:49 8/18/2021
Набор сотрудников ведет компания «Форвард» в Бердске и Искитиме
В России разыграют по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса с 1 сентября 2021
3:03:54 8/18/2021
В России разыграют по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса с 1 сентября 2021
Еще 12 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Новосибирской области
2:43:09 8/18/2021
Еще 12 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Новосибирской области
Полицейские скрутили пенсионера, который собрался умирать в аэропорту Внуково
2:40:23 8/18/2021
Полицейские скрутили пенсионера, который собрался умирать в аэропорту Внуково
Пьяный сибиряк отрезал голову своему знакомому и выбросил ее на улицу в Новосибирске
2:06:53 8/18/2021
Пьяный сибиряк отрезал голову своему знакомому и выбросил ее на улицу в Новосибирске
БердскПротивопоказания к прививке: кому категорически запрещено и кому обязательно нужно поставить вакцину против коронавируса - врач-онколог ЦГБ Бердска
2:05:26 8/18/2021
Противопоказания к прививке: кому категорически запрещено и кому обязательно нужно поставить вакцину против коронавируса - врач-онколог ЦГБ Бердска
Амеба съела мозг мальчика за несколько дней после купания в озере
1:49:42 8/18/2021
Амеба съела мозг мальчика за несколько дней после купания в озере
Евросоюз признал, что талибы выиграли войну
1:35:09 8/18/2021
Евросоюз признал, что талибы выиграли войну
Сдавшая ЕГЭ в 8 лет девочка из Москвы не смогла поступить в МГУ
1:30:50 8/18/2021
Сдавшая ЕГЭ в 8 лет девочка из Москвы не смогла поступить в МГУ
Захват Афганистана: Введет ли Россия свои войска для сдерживания "Талибана"*, ответил эксперт
1:27:43 8/18/2021
Захват Афганистана: Введет ли Россия свои войска для сдерживания "Талибана"*, ответил эксперт