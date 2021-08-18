Какую тайну открыл Иисус Христос своим ученикам в величайший праздник Преображения Господня: заветы всем христианам
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Какую тайну открыл Иисус Христос своим ученикам в величайший праздник Преображения Господня: заветы всем христианам

5:20:428/18/2021Фото: Валаамский монастырь
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Апостолов разбудил яркий свет - проснувшись, они увидели чудесное зрелище - лицо и одежда Иисуса стали белоснежными и сияли ярким, ослепительным светом.

храм. яблоки. Преображение Господне
В этот праздник освящают урожаи плодов

В последние месяцы своей жизни Иисус рассказывал своим ученикам о том. что ему предстоит пережить - предательство одного их них, распятие на кресте и окончание земной жизни, за которым последует воскресение. Святой Петр первым усомнился в Его словах и попросил его быть милостивее к себе - он считал, что такого никак не может случиться с Учителем. Иисус расстраивался от таких слов, потому что понимал, что ученики видят в нем всего лишь человека и воспринимают грядущие события, как скорбь, не понимая всей сути того, что ему предстояло пережить.

Спустя 8 дней после той беседы и ровно за 40 дней до своего распятия Иисус позвал за собой своих трех самых ближайших апостолов. Это были Петр, Иаков и Иоанн. Они отправились по жаре на гору, которая стояла недалеко от Назарета. Ее название - Фавор. От длительного путешествия и тяжкого подъема ученики очень сильно устали и уснули, а Иисус приступил к молитве.

Апостолов разбудил яркий свет - проснувшись, они увидели чудесное зрелище - лицо и одежда Иисуса стали белоснежными и сияли ярким, ослепительным светом. Подле него были Илия и Моисей - пророки Ветхого завета. Они беседовали с ним о предстоящих событиях. Тут спустилось белоснежное облако, откуда Глас Божий возвестил, что Иисус - Сын Божий и его надо слушать. Апостолы сильно перепугались и пали ниц, но Иисус велел им подняться и не бояться. Когда они встали - на горе был только Иисус. Пророки и облако исчезли.

Богословы, разъясняя события произошедшего дают такое пояснение, что такой метаморфозой апостолам была показана божественная сущность Иисуса в человеческой природе. Пророки тоже оказались во время этого здесь не случайно. Пророка Илию забрали на небеса живым, а пророка Моисея - после смерти. Так было показано, что Иисус правит и живыми и мертвыми. А голос Господа утвердил их веру в то, что Иисус действительно Его Сын.

Сегодня очевидцы говорят о том, что на гору Фавор ежегодно в праздник опускается белое облако.

Всем верующим предлагается в этот праздник найти преображение в своей душе - увидеть божественный свет внутри себя, укрепиться в вере, довериться Господу. Постараться найти в себе то самое лучшее, что делает нас ближе к Господу.

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