Таиланд хочет открыть границы для привитых россиян
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Таиланд хочет открыть границы для привитых россиян

3:15:228/18/2021Фото: pixabay
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Туристам больше не придется отбывать 2-недельный карантин.

Таиланд может начать запускать вакцинированных туристов

В самое ближайшее время власти Таиланда собираются открыть Пхукет для туристов из России, которые вакцинировались Спутником. Путешественники, решившими отдохнуть на популярном острове, больше не должны будут отбывать 14-дневный карантин. Это место открывается для гостей, вакцинированных "Спутником V", отмечает Bangkok Post со ссылкой на главу управления по туризму Таиланда Ютасака Супасорна.

Но вот в посольстве Таиланда в Москве посоветовали не спешить. Там напомнили, что кроме заявления чиновника, других официальных сообщений о въезде в Таиланд вакцинированных "Спутником V" и о регистрации этой вакцины на территории страны не было.

Также эксперты сообщают, что процесс одобрения российского препарата уже запущен и скоро отдыхать в Таиланде можно будет без обязательного карантина.

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таиландтуристы вакцина
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