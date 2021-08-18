Таиланд хочет открыть границы для привитых россиян

В самое ближайшее время власти Таиланда собираются открыть Пхукет для туристов из России, которые вакцинировались Спутником. Путешественники, решившими отдохнуть на популярном острове, больше не должны будут отбывать 14-дневный карантин. Это место открывается для гостей, вакцинированных "Спутником V", отмечает Bangkok Post со ссылкой на главу управления по туризму Таиланда Ютасака Супасорна.
Но вот в посольстве Таиланда в Москве посоветовали не спешить. Там напомнили, что кроме заявления чиновника, других официальных сообщений о въезде в Таиланд вакцинированных "Спутником V" и о регистрации этой вакцины на территории страны не было.
Также эксперты сообщают, что процесс одобрения российского препарата уже запущен и скоро отдыхать в Таиланде можно будет без обязательного карантина.